Под Балхашем пресекли нелегальную добычу железной и марганцевой руд

Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечена добыча железной и марганцевой руд вблизи села Саяк города Балхаш, организованная директором ТОО «Vertex Co.» и ТОО «MiningMetall», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации АФМ, работы проводились без соответствующего права недропользования и необходимых разрешительных документов. Для разработки участков привлекались наёмные работники и специальная техника, включая экскаваторы, погрузчики, дробильную установку и самосвалы.

Добытое сырьё подвергалось дроблению, после чего транспортировалось на железнодорожную станцию для последующего вывоза и реализации. В ходе осмотра обнаружены три карьера со следами масштабных вскрышных и добычных работ. Общий объём извлечённого грунта составил 338 тыс. куб. метров. По расчётам специалистов, для восстановления нарушенных земель и рекультивации карьеров потребуется 485 млн теңге.

С санкции суда наложен арест на 2 единицы спецтехники, автомашину, а также коммерческое помещение. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде залога. Расследование продолжается, добавили в АФМ.

