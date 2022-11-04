Под боком у столицы

15 лет назад на карте Акмолинской области появился новый административный центр – село Акмол, куда были передислоцированы управленческие структуры Целиноградского района.

Дело в том, что последний граничит со столицей, и часть его территории отошла городу, а вместе с ней и бывший админист­ративный центр.

За минувшие после смены статуса годы населенный пункт Акмол серьезно изменил свой облик. На одной из его окраин вырос целый микрорайон из новых административных зданий и жилых домов. Сейчас тут действуют детский сад, поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс...

Как известно, ближе всех из числа чиновников к народу находится сельский глава. Поэтому о сегодняшнем дне районного центра мы поговорили с акимом села Акмол Жанатом Дуйсекеевым. Кстати, трудится он в своей должности уже почти десять лет.

Итак, в Акмоле проживает около 15 тыс. человек. Но эта цифра отражает только показатель официального учета. Если принять во внимание квартирующих здесь без всякой регистрации, то она возрастет как минимум до 20 тыс.

– Трудные годы, когда были перебои со светом, отоплением, водоснабжением, остались в прошлом, – рассказывает аким села. – После получения статуса районного центра в инфраструктуру были вложены серьезные инвестиции. Строились не только дома и бюджетные объекты. Обновились водопроводная и канализационная системы. Вместо старых, проржавевших, проложено 30 километров пластиковых труб. В настоящее время благами цивилизации могут пользоваться жители почти всех микрорайонов, в том числе частного сектора. Исключение составляет только одна из наших окраин. Но и эта проблема будет решена. Все улицы заасфальтированы, 99 процентов из них имеют ночное освещение.

Как рассказал Жанат Дуйсекеев, здесь действуют три крупных производственных предприятия: АО «Акмола-Феникс» (птицефаб­рика), кирпичный и бетонный заводы. Они дают районному центру сотни рабочих мест. Кроме того, имеется развитый малый бизнес в сфере торговли и оказания услуг, в которых задействовано местное население.

Близость столицы (40 км) и возможность ездить туда на работу также используются частью акмоловцев для решения проблемы трудоустройства. Поэтому в райцентре найти работу намного легче, чем в других селах района. Впрочем, нарисовать картину жизни села сугубо в радужных красках едва ли получится. Как и везде, тут есть проблемы.

– В настоящее время у нас нет узаконенного, официального полигона твердо-бытовых отходов, – отмечает аким.– Этой сферой ведает ТОО «Таза жол». Накапливаемые ТБО сортируются рабочими вручную, прессуются и затем вывозятся для дальнейшей, более глубокой переработки. Однако отсутствие полигона остается проблемой, которую нам необходимо решить. Кроме этого, в старой части села есть жилой квартал, не подключенный к водопроводу и канализации.

По словам сельского главы, большая часть жилья представлена частным сектором с огородами. Поэтому в летний период всплывает еще и проблема полива.

Как выяснилось, домовладельцы используют водопроводную воду. А это создает дополнительную нагрузку на водообеспечивающую систему. Впрочем, часть огородников смогла пробурить у себя на участках подземные скважины и берет воду для полива из них. Однако страдают дачи, принадлежащие жителям многоэтажек. Лишенные полива, многие из них заброшены, хотя вполне могли бы служить своим хозяевам.

В прежние годы так и было. Мелиоративная система включала в себя перекачку воды из окрестного озера Жаланаш по трубам в пруд-накопитель в цент­ре села. Далее живительная влага нап­равлялась в арычную систему, на дачный массив. Но, к сожалению, за минувшие годы трубы были разворованы и сданы на металл, нет и перекачивающих насосов. В общем, ключевые звенья мелио­ративной системы приказали долго жить.

– Чтобы все это восстановить, нам нужно проложить долговечную, пластиковую трубу до озера Жаланаш, восстановить насосную систему, – говорит Жанат Дуйсекеев. – Но на это необходимы серьезные средства, которых на сегодня в бюджете нет. В то же время мы ищем пути решения проблемы и надеемся на положительный результат.

По словам руководителя, еще на очереди – строительство собственной больницы. Дело в том, что нуждающихся в стационарном лечении больных сейчас отправляют в столицу. Организация здравоохранения должна будет включать и роддом для молодых мам села и района.

…Особенность села Акмол сос­тоит не только в близости столицы (с окрестных полей видны контуры города) и статусе районного центра. Наша газета уже рассказывала о паре белых лебедей, которые обосновались на пруду в центре села. Для сельского населенного пункта такое украшение можно считать удивительным и уникальным. Оно создает позитивный настрой.