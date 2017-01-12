​Под депутатский контроль

Вопросы трудоустройства молодежи, обязательного медицинского страхования, обеспечения жильем социально уязвимых слоев населения, временной регистрации по месту жительства были озвучены на приеме граж­дан сенаторами Ольгой Перепечиной и Сериком Бляловым в Северо-Казахстанском областном филиале партии «Нур Отан».

Сенаторы Серик Бектурганов и Женис Нургалиев посетили ряд объектов социальной сферы в Костанайской области. Они встретились с депутатами районного и областного маслихатов, акимами сельских округов, руководителями хозяйствующих субъектов, представителями общественных организаций. Парламентарии рассказали о законотворческой деятельности палаты в 2016 году, поделились своими мнениями по реализации принятых законов и ответили на вопросы.

Продолжает рабочую поездку в Западно-Казахстанскую область сенатор Ербулат Мукаев. В Сырымском районе он провел ряд встреч с представителями крестьянских и фермерских хозяйств, которые подняли ряд проблем, связанных с низкими закупочными ценами на мясо, необходимостью организации приема шерсти и кожи, субсидированием приобретения сельскохозяйственной техники.

С состоянием социально-экономического развития и с ходом реализации государственной программы «Нұрлы жер» Шиелийского района Приаралья ознакомились сенаторы Мурат Бактияр­улы и Бекмырза Еламанов. Также депутаты обсудили вопросы повышения производительности труда с рисоводами села Акмая и работниками рыбного питомника «Косжар». В настоящее время хозяйство поставляет 4 тыс. тонн рыбы на экспорт.

Член Комитета по финансам и бюджету Сената Сергей Ершов посетил сельхозформирования и фермерские хозяйства Улытау­с­­кого района Карагандинской области, где встретился с фермерами и сельхозпроизводителями.

Прием граждан в общественной приемной филиала партии «Ак жол» города Алматы провел депутат Мажилиса, руководитель парламентской фракции ДПК «Ак жол» Азат Перуашев. Первыми на прием пришли вкладчики АО «Каз­ИнвестБанк» с просьбой оказать содействие в возврате личных сбережений, накопленных ими в течение долгого времени. В общественную приемную также обратились гендиректор ТОО «TDS Media» Д. Тулеутаев, гражданка Л. Несговорова по вопросу о невыплате положенного пособия по инвалидности и др. Все обращения будут рассмотрены юридической службой ДПК «Ак жол».

Депутат Мажилиса, заместитель руководителя парламентской фракции партии «Нур Отан» Нуртай Сабильянов встретился с жителями Аягозского и Жарминского районов Восточно-Казахстанской области. Восточноказахстанцы поднимали вопросы развития сельского хозяйства, предпринимательства, обеспечения водоснабжением и жильем, ремонта автодорог, развития инфраструктуры населенных пунктов, улучшения качества предоставления медицинских услуг, занятости населения, социального обеспечения, пассажирских перевозок, а также регулирования цен на продукты питания. Кроме того, участники встреч с депутатом указали на необходимость повышения заработной платы работникам социальной сферы, регулирования цен на лизинг сельхозтехники, решения некоторых земельных вопросов, а также на необходимость принятия закона о ветеранах. В ходе проведения встреч с избирателями депутат Н. Сабильянов принял граждан по их личным вопросам.

Встречи с избирателями Актюбинской области проводит в эти дни депутат Мажилиса, член парламентской фракции «Народные коммунисты» Жамбыл Ахметбеков. В областном филиале партии депутат встретился с работниками ИП «Досов К. А.», представители которого обратились к депутату с жалобой на задержку им выплаты заработной платы. В беседе с активом областной партийной организации депутат рассказал о работе ЦК, о деятельности парламентской фракции коммунистов и о своей законотворческой работе в Мажилисе. Депутат ответил на вопросы избирателей, основная часть которых касалась социальной сферы. В Актобе депутат Ж. Ахметбеков посетил также областную многопрофильную больницу, побеседовал с врачами, медсестрами и людьми, находящимися на лечении. Особое внимание в разговоре о буднях медработников секретарь ЦК уделил вопросам лекарственного обеспечения, организации питания и ухода за больными.

Избиратели Усть-Каменогорска также имели возможность задать актуальные вопросы мажилисменам. В областном центре ВКО в эти дни побывали члены фракции партии «Нур Отан» Анар Жаилганова, Айзада Курманова, Василий Олейник, Артур Платонов и Александр Суслов. Депутаты встретились с работниками образования региона. Депутатам поступило порядка 100 предложений и пожеланий от педагогов. Прежде всего они касались повышения статуса учителей, а также решения социальных вопросов. В ходе встречи мажилисмены также рассказали о своей законодательной работе, о госпрограмме «Нұрлы жер». Особое внимание уделено законодательным новшествам, вступившим в силу с нового года. В частности, речь шла о такой норме, как временная регистрация по месту жительства, закреп­ленной поправками по вопросам противодействия экстремизму и терроризму.

– Регистрация по месту жительства – это общемировая практика, и Казахстан не исключение, в нашей стране учет населения по месту жительства и временного проживания всегда был пре­дусмотрен на законодательном уровне, в частности Положением о паспортной системе в РК, Правилами документирования и регистрации населения, Правилами регистрации внутренних мигрантов, – пояснила А. Жаилганова. По этим и другим поступившим от педагогов вопросам даны разъяс­нения, а ряд взят на депутатский контроль.

Предприятия по выпуску отечественной продукции Атырауской области посетили члены фракции партии «Нур Отан» Бейбит Мамраев, Карибай Мусырман, Бакытгуль Хаменова, Зауреш Аманжолова, Майра Айсина. Фаб­рика ТОО «Каспий Лана Атырау» представляет собой уникальный производственный комплекс от первичной обработки верблюжьей и овечьей шерсти до выпуска готовой продукции из шерстяных изделий. Комплекс, вошедший в региональную программу индустриализации, перерабатывает 100 тонн верблюжьей и 350 тонн овечьей шерсти в год. Проект реализуется совместно с АО «НК «СПК Атырау» по программе «Дорожная карта бизнеса». В год комплекс намерен производить до 400 тыс. погонных метров суконной и стеганой ткани.

Мажилисмен Тарас Хитуов посетил Мендыкаринский и Сарыкольский районы Костанайской облас­ти. В ходе встречи с трудовыми коллективами и общественностью он проинформировал о своей депутатской деятельности, рассказал об исполнении задач, определенных Главой государства в Плане нации «100 конкретных шагов». Сельчане интересовались вопросами улучшения качества питьевой воды, повышения заработной платы работникам культуры, привлечения молодых специалистов социальной сферы в села. Также депутат провел прием граждан, ответил на все воп­росы сельчан и дал соответствующие рекомендации и пояснения.