​Под депутатский контроль

Вопросы трудоустройства молодежи, обязательного медицинского страхования, обеспечения жильем социально уязвимых слоев населения, временной регистрации по месту жительства были озвучены на приеме граждан сенаторами Ольгой Перепечиной и Сериком Бляловым в Северо-Казахстанском областном филиале партии «Нур Отан».
Сенаторы Серик Бектурганов и Женис Нургалиев посетили ряд объектов социальной сферы в Костанайской области. Они встретились с депутатами районного и областного маслихатов, акимами сельских округов, руководителями хозяйствующих субъектов, представителями общественных организаций. Парламентарии рассказали о законотворческой деятельности палаты в 2016 году, поделились своими мнениями по реализации принятых законов и ответили на вопросы.
Продолжает рабочую поездку в Западно-Казахстанскую область сенатор Ербулат Мукаев. В Сырымском районе он провел ряд встреч с представителями крестьянских и фермерских хозяйств, которые подняли ряд проблем, связанных с низкими закупочными ценами на мясо, необходимостью организации приема шерсти и кожи, субсидированием приобретения сельскохозяйственной техники.
С состоянием социально-экономического развития и с ходом реализации государственной программы «Нұрлы жер» Шиелийского района Приаралья ознакомились сенаторы Мурат Бактиярулы и Бекмырза Еламанов. Также депутаты обсудили вопросы повышения производительности труда с рисоводами села Акмая и работниками рыбного питомника «Косжар». В настоящее время хозяйство поставляет 4 тыс. тонн рыбы на экспорт.
Член Комитета по финансам и бюджету Сената Сергей Ершов посетил сельхозформирования и фермерские хозяйства Улытауского района Карагандинской области, где встретился с фермерами и сельхозпроизводителями.
Прием граждан в общественной приемной филиала партии «Ак жол» города Алматы провел депутат Мажилиса, руководитель парламентской фракции ДПК «Ак жол» Азат Перуашев. Первыми на прием пришли вкладчики АО «КазИнвестБанк» с просьбой оказать содействие в возврате личных сбережений, накопленных ими в течение долгого времени. В общественную приемную также обратились гендиректор ТОО «TDS Media» Д. Тулеутаев, гражданка Л. Несговорова по вопросу о невыплате положенного пособия по инвалидности и др. Все обращения будут рассмотрены юридической службой ДПК «Ак жол».
Депутат Мажилиса, заместитель руководителя парламентской фракции партии «Нур Отан» Нуртай Сабильянов встретился с жителями Аягозского и Жарминского районов Восточно-Казахстанской области. Восточноказахстанцы поднимали вопросы развития сельского хозяйства, предпринимательства, обеспечения водоснабжением и жильем, ремонта автодорог, развития инфраструктуры населенных пунктов, улучшения качества предоставления медицинских услуг, занятости населения, социального обеспечения, пассажирских перевозок, а также регулирования цен на продукты питания. Кроме того, участники встреч с депутатом указали на необходимость повышения заработной платы работникам социальной сферы, регулирования цен на лизинг сельхозтехники, решения некоторых земельных вопросов, а также на необходимость принятия закона о ветеранах. В ходе проведения встреч с избирателями депутат Н. Сабильянов принял граждан по их личным вопросам.
Встречи с избирателями Актюбинской области проводит в эти дни депутат Мажилиса, член парламентской фракции «Народные коммунисты» Жамбыл Ахметбеков. В областном филиале партии депутат встретился с работниками ИП «Досов К. А.», представители которого обратились к депутату с жалобой на задержку им выплаты заработной платы. В беседе с активом областной партийной организации депутат рассказал о работе ЦК, о деятельности парламентской фракции коммунистов и о своей законотворческой работе в Мажилисе. Депутат ответил на вопросы избирателей, основная часть которых касалась социальной сферы. В Актобе депутат Ж. Ахметбеков посетил также областную многопрофильную больницу, побеседовал с врачами, медсестрами и людьми, находящимися на лечении. Особое внимание в разговоре о буднях медработников секретарь ЦК уделил вопросам лекарственного обеспечения, организации питания и ухода за больными.
Избиратели Усть-Каменогорска также имели возможность задать актуальные вопросы мажилисменам. В областном центре ВКО в эти дни побывали члены фракции партии «Нур Отан» Анар Жаилганова, Айзада Курманова, Василий Олейник, Артур Платонов и Александр Суслов. Депутаты встретились с работниками образования региона. Депутатам поступило порядка 100 предложений и пожеланий от педагогов. Прежде всего они касались повышения статуса учителей, а также решения социальных вопросов. В ходе встречи мажилисмены также рассказали о своей законодательной работе, о госпрограмме «Нұрлы жер». Особое внимание уделено законодательным новшествам, вступившим в силу с нового года. В частности, речь шла о такой норме, как временная регистрация по месту жительства, закрепленной поправками по вопросам противодействия экстремизму и терроризму.
– Регистрация по месту жительства – это общемировая практика, и Казахстан не исключение, в нашей стране учет населения по месту жительства и временного проживания всегда был предусмотрен на законодательном уровне, в частности Положением о паспортной системе в РК, Правилами документирования и регистрации населения, Правилами регистрации внутренних мигрантов, – пояснила А. Жаилганова. По этим и другим поступившим от педагогов вопросам даны разъяснения, а ряд взят на депутатский контроль.
Предприятия по выпуску отечественной продукции Атырауской области посетили члены фракции партии «Нур Отан» Бейбит Мамраев, Карибай Мусырман, Бакытгуль Хаменова, Зауреш Аманжолова, Майра Айсина. Фабрика ТОО «Каспий Лана Атырау» представляет собой уникальный производственный комплекс от первичной обработки верблюжьей и овечьей шерсти до выпуска готовой продукции из шерстяных изделий. Комплекс, вошедший в региональную программу индустриализации, перерабатывает 100 тонн верблюжьей и 350 тонн овечьей шерсти в год. Проект реализуется совместно с АО «НК «СПК Атырау» по программе «Дорожная карта бизнеса». В год комплекс намерен производить до 400 тыс. погонных метров суконной и стеганой ткани.
Мажилисмен Тарас Хитуов посетил Мендыкаринский и Сарыкольский районы Костанайской области. В ходе встречи с трудовыми коллективами и общественностью он проинформировал о своей депутатской деятельности, рассказал об исполнении задач, определенных Главой государства в Плане нации «100 конкретных шагов». Сельчане интересовались вопросами улучшения качества питьевой воды, повышения заработной платы работникам культуры, привлечения молодых специалистов социальной сферы в села. Также депутат провел прием граждан, ответил на все вопросы сельчан и дал соответствующие рекомендации и пояснения.