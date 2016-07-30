​Под девизом счастливого детства

Свежий выпуск
549
Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

С каждым годом увеличивается количество желающих принять участие в акции. В 2015-м общее количество детей, получивших материальную помощь, составило по области 12 399 человек (в 2014 году – 11 556). Из них за счет бюджетных средств поддержка оказана 6 245 учащимся на 36,3 млн тенге, а за счет внебюджетных – 6 154 школьникам на 55,6 млн тенге. Общая сумма оказанной материальной помощи составила 92,1 млн тенге. В нынешнем году 10 730 детей нуждаются в материальной поддержке.

Особое внимание во время акции уделят выявлению ребятишек, не посещающих школы, в том числе через рейдовые мероприятия, подворные (поквартирные) обходы.

В преддверии проведения акции управление образования Акмолинской области обратилось ко всем жителям региона, бизнесменам, предпринимателям, меценатам с предложением внести посильный вклад в оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В числе акмолинцев, откликнувшихся на призыв, много знаковых личностей, известных в регионе людей. В частности, активное участие в акции приняла бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине, прославленная штангистка Мария Грабовецкая.

Популярное

Все
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
Спасатели и полицейские Астаны ежедневно патрулируют пляжи города, чтобы предотвратить трагедии
Отечественные историки и археологи готовы претворить в жизнь большой проект – написать подробную историю области Улытау
Далеко не каждое село может похвалиться наличием собственного музея и тем более вековыми памятниками истории и архитектуры
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Улицы Павлодара ушли под воду  из-за мощного ливня
Густой дым накрыл 5-этажный жилой дом в Усть-Каменогорске  (фото)
Пожар в горах на территории лесного хозяйства в ВКО потушили
Пожар в Баянаульском заповеднике вспыхнул из-за молнии
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в третий круг Уимблдона-2023
МАЭК снова перестал работать
До 42 градусов: синоптики предупредили казахстанцев о сильной жаре сегодня, 7 июля
Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области
В Астане выбрали самого сильного мужчину
Роман Скляр проверил ремонт тепловых и водопроводных сетей
Рыбакина обыграла вторую соперницу на Уимблдоне-2023
Роман Скляр посетил Балхашскую ТЭЦ
На побережье Каспийского моря спасли двух серферов
Больше ста человек тушили пожар в горах ВКО
Дожди, ветер, сильная жара: что ожидает казахстанцев в воскресенье, 9 июля
Актюбинский подросток стал чемпионом мира по ММА
Смертельное ДТП: автомобиль перевернулся из-за разгерметизации колеса в Жетысуской области
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города

Читайте также

Научный подход к развитию города
Заслон лудомании
Приют для четвероногих
И лен, и парча

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]