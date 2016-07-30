​Под девизом счастливого детства

С каждым годом увеличивается количество желающих принять участие в акции. В 2015-м общее количество детей, получивших материальную помощь, составило по области 12 399 человек (в 2014 году – 11 556). Из них за счет бюджетных средств поддержка оказана 6 245 учащимся на 36,3 млн тенге, а за счет внебюджетных – 6 154 школьникам на 55,6 млн тенге. Общая сумма оказанной материальной помощи составила 92,1 млн тенге. В нынешнем году 10 730 детей нуждаются в материальной поддержке.

Особое внимание во время акции уделят выявлению ребятишек, не посещающих школы, в том числе через рейдовые мероприятия, подворные (поквартирные) обходы.

В преддверии проведения акции управление образования Акмолинской области обратилось ко всем жителям региона, бизнесменам, предпринимателям, меценатам с предложением внести посильный вклад в оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В числе акмолинцев, откликнувшихся на призыв, много знаковых личностей, известных в регионе людей. В частности, активное участие в акции приняла бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине, прославленная штангистка Мария Грабовецкая.