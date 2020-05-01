​Под единым шаныраком

Корни



– Каждое этнокультурное объе­динение ощущает поддержку со стороны государства, – говорит наш собеседник, руководитель греческого ЭКО «Эллада» Ираклий Козьмов. – Основой наших крепких межэтнических отношений являются толерантность, доверие и дружба между представителями самых разных национальностей и народностей. Вне этнических различий нас объединяет одно – любовь к малой родине, дух казахстанского патриотизма.

История появления первых греков-поселенцев в Казахстане уходит корнями в далекие 20-е годы прошлого столетия. Как свидетельствует перепись того периода, в казахских степях проживало тогда незначительное их количество – всего 157 человек. Это были эмигранты. Массовая депортация греков в Казахстан с Северного Кавказа, из Крыма, Грузии началась в годы войны – в 1944-м. На тот момент было выс­лано около 6 тыс. человек. И это была лишь первая волна. Позже, через 5 лет, в июне 1949-го и в начале 50-х из Грузии, Армении и с Северного Кавказа была выслана уже наибольшая часть греческих семей. Они были депортированы также в Сибирь, Среднюю Азию. Несколько десятков семей оказалось и в Актюбинской области. В Мугалжарском районе есть поселок Родники – там они и обосновались. Это семейства Саввиди, Тайлахиди, Эстофияди и другие.

– Мои предки в те тяжелые годы проживали в Грузии, в отдаленной горной местности, – говорит Ираклий Козьмов, – и депортация, к счастью, их обошла стороной. А в Казахстан судьба забросила моего отца в 1970 году. Он приехал сюда в составе строительной бригады в возрасте 19 лет.

– Меня привез на заработки троюродный брат, – вступает в разговор отец Ираклия Юрий Ксенофонтович. – И в первый год мы работали в селе Байтурусай Мартукского района. Там построили Дом культуры. Были до лета, потом уехали домой. На следующий год стройку вели в поселке Коминтерн. Возводили как социальные, так и производственные объекты.

В 1974-м парня призвали в армию, а после демобилизации он вновь вернулся в Казахстан на заработки. В строителях здесь был острый дефицит, и потому каждый год бригаду, которую он возглавлял, приглашали в села, предоставляя новый объем работ. Вставали в 5–6 часов утра и до поздней ночи работали – местные жители удивлялись трудолюбию приезжих строителей. Возводили клубы, котельные, базы, овощехранилища... Так прикипел душой к казахским просторам, здешнему гостеприимному краю, людям, что решил остаться навсегда. Вскоре перевез из Грузии супругу Эльвиру с детьми, купил дом в селе Пригородный, где и живет все эти годы. Поднял на ноги троих детей, каждый из них создал свою семью. У Юрия Ксенофонтовича сегодня семеро внучат: 2 девочки, 5 мальчиков.

– Сегодня для меня роднее моего поселка Пригородного больше ничего нет, – улыбается Козьмов-старший. – И уезжать никуда не собираюсь, хотя все родичи на Кавказе. Здесь могила моей супруги. С односельчанами мы живем душа в душу, да и друзей у меня тут много, причем самых разных национальностей. Домами дружим: в друзьях и казахи, и молдаване, и татары, и башкиры, и русские, и немцы… В гости ходим друг к другу. Все-таки за 42 года в одном селе ни один пуд соли съели вместе. Словом, у нас очень дружелюбный, добродушный народ.

На этой основе в поселке все переплелось: и культура, и традиции, и язык разных этносов. Дети даже породнились – в селе много смешанных браков. И далеко ходить за примерами не надо: у Ираклия Козьмова – интернациональная семья. Его спутница жизни – казашка Галия. Сегодня у них подрастают трое детей: сыновья Никос и Арсен, а также дочка Элина. Дедушка в них души не чает.

Старший сын Юрия Козьмова, Ксенофонт, живет с семьей в Ессентуках, в Грузии. Там он работает снабженцем в стройкомпании. Дочь Манана также на Кавказе, замужем. Все дети в свое время окончили школу и получили образование в Казахстане. Поэтому при малейшей возможности они стараются приехать на малую родину, в отчий дом, в родное село. Здесь ждут их друзья, одноклассники.

Обычаи, традиции

– Нас многое связывает и объе­диняет, даже переняли многие казахские традиции и обычаи, – улыбается Ираклий. – На зиму в обязательном порядке делаем запас мяса, то есть «согым», а бешбармак – это самое любимое наше блюдо – непременно подаем гостям на стол.

Супруга Ираклия Галия готовит нынче такие национальные греческие блюда – пальчики оближешь. А национальная гречес­кая кухня достаточно богатая, чего стоят лишь различные виды салатов – это и греческий, и хорябчики, и деревенский, кстати, популярный во всем мире, и шашлыки-сулаки. Традиционно готовят у Козьмовых ягненка на вертеле, дулму из виноградных листьев. Дастархан всегда полон мясными блюдами.

Греки – народ православный, поэтому строго, по всем канонам соблюдают все народные традиции и отмечают христианские праздники Рождество, Пасху… На Рождество обязательно готовят василопито – пирог с орешками, изюмом, по вкусу напоминающий кекс. По традиции в него кладут монетку. И когда делят это блюдо, денежка попадается кому-то из членов семьи. По древнему поверью, для человека, которому попалась монетка, год будет счастливым.

– В этом году монетка досталась моему сыну Арсену, – улыбается Ираклий.

Строго соблюдают греки православные традиции и обычаи при сватовстве, женитьбе, других обрядах. Во время сватовства собирается вся родня, близкие со стороны жениха и невесты. Договариваются, накрывают праздничный стол. Чаще всего день свадьбы намечают за полгода. Как и полагается, не обходится без выкупа, когда жених идет за невестой. «Отдуваться» при всем при этом должен дружок жениха. Словом, свадьбы проходят весело, шумно, с приглашением множества гостей.

По словам Ираклия Козьмова, сегодня численность греков в регионе незначительная – в этнокультурном объединении «Эллада» насчитывается всего 50 человек. Основано ЭКО в 1995 году – в год создания Ассамб­леи народа Казахстана. Инициатором его создания выступил член АНК Иван Липириди. У истоков становления объединения были семьи Анастаса Саввиди, Юрия Тайлахиди, Юрия Козьмова и другие.

Старшие сегодня передали эстафету молодым, и нынче возглавил ЭКО Ираклий Юрьевич. При объединении действует одноименный ансамбль «Эллада». В его репертуаре и танцы, и песни. Причем песни на самых разных языках: греческом, грузинском, казахском, русском… В числе известных солистов ансамбля Прасковья Тайлахиди. В 2014 году она исполняла песню с народным артистом КазССР греком Лаки Кесоглу на XXI съез­де АНК в столице. В дуэте они спели на греческом популярную песню «Капу-капу». Среди активисток и ее сестра Анастасия. Она и поет, и танцует, и участвует в различных выставках народного ремесла. Под единым шаныраком областного Дома дружбы «Эллада» тесно сотрудничает и с другими этнокультурными объединениями.

– У нас очень прекрасные взаимоотношения, во всем стараемся помогать друг другу, вместе готовимся ко всем культурно-массовым мероприятиям, – говорит Ираклий Козьмов. – Каждый год, к примеру, к Дню единства народа Казахстана организовываем традиционные фестивали «Ұлт бірлігі – ұлы байлық!». Они сближают и взаимообогащают культуры разных народов. Это настоящий праздник, который укрепляет наше единство, повышает духовный потенциал.

Режим карантина нынче несколько изменил планы по празднованию этого дня. Но так или иначе в планах руководителя ЭКО многое остается в силе, в том числе и проведение в июне Недели греческой культуры. Намерен пригласить из Алматы известных солистов – представителей диаспоры.

Что характерно, среди членов «Эллады» замечены и представители других национальностей.

– Мы рады принять в свое этно-культурное объединение любого желающего, ведь нам делить нечего, у нас общие корни, общая судьба, – говорит Ираклий. – Мы – единый народ.