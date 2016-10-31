​Под эгидой АНК

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Татьяна БЕК

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов, депутаты Парламента, члены ассамблеи, общественные деятели, представители государственных органов и этнокультурных объединений, молодежь столицы. Также были организованы выставка-ярмарка произведений мастеров народного декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по работе с войлоком и шерстью, резьбе по дереву, ювелирному и гончарному делу.

Среди основных задач республиканской акции «В единстве – наша сила» – воспитание бережного отношения и уважения к народным обычаям и традициям, популяризация и сохранение традиционных ремесел, знакомство с деятельностью этнокультурных центров Казахстана. Все, кто пришел в Қазмедиа орталығы, отмечали, что подобные проекты важны и интересны для жителей и гостей столицы, для всех казахстанцев, они способствуют укреплению межэтнического согласия, имеют большой просветительский потенциал.

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