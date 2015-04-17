Под эгидой добрых дел Свежий выпуск 631 Жулдыз АЙТЖАНОВА

На пресс-конференции выступили директор РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК Наталья Калашникова, депутат Мажилиса Парламента РК Камал Бурханов, член президиума ОО «Казахстанское географическое общество» Толеген Тастанбеков, заведующая секретариатом АНК Жамбылской области Лариса Лысова и другие.

Участники брифинга напомнили, что 2015 год объявлен Годом Ассамблеи. 23 апреля в Астане, во Дворце Мира и Согласия, под председательством Президента Нурсултана Назарбаева состоится XXII сессия АНК. В работе сессии примут участие более 1 500 человек. В их числе члены и ветераны ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, НПО, ректоры вузов, дипломатические миссии иностранных государств, представители научной, творческой интеллигенции и СМИ.

Накануне заседания сессии, 22 апреля, с участием Государственного сек­ретаря РК Гульшары Абдыкаликовой состоится расширенное заседание Совета ассамблеи, в ходе которого будет рассмотрен ряд актуальных вопросов деятельности АНК.

В ходе встречи также сообщено, что в преддверии XXII сессии будут подведены итоги республиканских акций «АНК – 20 добрых дел» и «Поезд «Менің Қазақстаным».

– В рамках акции «АНК – 20 добрых дел» уже оказана помощь более 35 тысячам человек. Проведено 2 500 мероприятий. Посетив все регионы Казахстана, Тайказан, наполненный «добрыми делами», прибудет в Астану в канун 22-й сессии АНК. Сама акция будет продолжаться до конца апреля, – рассказала Наталья Калашникова.

По прибытии в столицу из Карагандинской области Тайказан будет установлен во Дворце Мира и Согласия. Участники сессии смогут ознакомиться с результатами.

– Мы подвели предварительные итоги. Это – не сухие цифры, это – важные социальные проекты, которые были реализованы в рамках Тайказана, – отметила Н. Калашникова. В частности, в ходе акции была оказана помощь различным слоям населения на сумму свыше 2 миллиардов тенге, открыты детские сады, спортивные комплексы, вручались ключи от квартир. Помощь оказана более 35 тысячам человек. Проведено свыше 2 500 мероприятий.

В свою очередь «Поезд «Менің Қазақстаным» – одна из самых широкомасштабных социальных акций, посвященных Году АНК. За 30 дней поезд посетит 29 малых и сельских городов страны. В ходе данной акции медики приняли около 6 тыс. пациентов, среди которых более 2 тыс. детей.

Также 15 апреля 2015 года завершилась Первая Казахстанская лыжная экспедиция на Северный полюс Земли: станция Барнео – СП, посвященная Году АНК. Целью экспедиции являлось продвижение за рубежом политики Мира и Согласия Нурсултана Назарбаева, казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия. В завершение экспедиции на Северном полюсе были установлены Государственный флаг РК, флаг Года АНК и флаг заявки РК в непостоянные члены Совета безопа­с­­ности ООН.



