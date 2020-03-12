​Под фискальным ударом

В столицу за справедливостью

По мнению представителей карагандинского бизнеса, именно в их регионе больше всего субъектов оказалось на грани банкротства из-за «незаслуженных исков», инициированных местными налоговиками. В основном это строительные компании, которых теперь вынуждают платить, как принято говорить в таких случаях, «за того парня».

Не так давно представители самых авторитетных из них в поисках справедливости побывали в столице, где встретились в том числе с новым уполномоченным по защите прав предпринимателей Рустамом Журсуновым.

В обсуждении ситуации с доначислением налогов за сделки многолетней давности, признанные недействительными по ряду косвенных признаков, приняли участие специалисты КГД Минфина, НПП «Атамекен», а также общественных организаций и отраслевых ассоциаций страны.

– Начиная с 2017 года органы государственных доходов стали в массовом порядке обращаться с исками в специализированный межрайонный экономический суд по Карагандинской области. Фискалы требовали признать недействительными сделки, которые строительные компании много лет назад заключили с поставщиками, – пояснила адвокат Ассоциации застройщиков Карагандинской области Ботагоз Садуова.

Основанием для многочисленных судебных исков со стороны территориальных органов КГД стало нормативное постановление Верховного суда РК от 29 июня 2017 года № 4 «О некоторых вопросах применения налогового законодательства», отдельные положения которого, по словам адвоката, защищающего интересы карагандинских застройщиков, противоречат нормам Гражданского кодекса РК.

– Налоговые органы получили возможность обращаться в суды, которые, в свою очередь, рассматривая сделки, признавали их недействительными, основываясь лишь на предположениях и сомнениях истца, – говорит Ботагоз Садуова. – И что интересно: процент удовлетворения таких исков по итогам прошедшего года составил 99,9%. Налоговики легко выигрывали судебные тяжбы, опираясь лишь на недоказанные подозрения о том, что тот или иной партнер не в состоянии поставить добросовестному предпринимателю соответствующие услуги или товары.

Проще купить за границей

По данным КГД, в 2019 году число исков возросло пятикратно в сравнении с предыдущим периодом. Сегодня предприниматели сетуют на то, что им незаслуженно доначислили налоги за нарушения, совершенные другими субъектами бизнеса, вина которых, в свою очередь, не была доказана и зачастую определена на основании косвенных признаков. Как правило, это поставщики стройматериалов.

Промышленному кооперативу, возглавляемому известным в регионе предпринимателем Толегеном Ашимом, в этом году исполняется 30 лет.

– Прежде у нас не было проблем с налоговыми службами, – рассказывает он. – Закуп материалов в обязательном порядке предваряло изучение контрагента на основе сведений, выложенных в открытом доступе. До заключения договора о поставках всегда сначала удостоверялись в том, что у потенциальных партнеров имеется свидетельство о регистрации в органах юстиции, отсутствует задолженность по налогам.

По словам бизнесмена, работая со своими контрагентами, кооператив построил в регионе многие социальные объекты – школу в Сарышагане, водопроводы в Жарыке, поселке Южном и другие. Все они успешно сданы в эксплуатацию. Во всяком случае, у членов приемной комиссии не возникало нареканий по поводу объемов, качества кирпича или железобетонных конструкций.

– Но спустя 2 года приходят налоговики с заявлением: ваши парт­неры уклонялись от уплаты налогов, поэтому все сделки будут признаны недействительными, а значит, ждите доначисления налогов, – говорит карагандинский предприниматель. – Получается, проще приобрести необходимые стройматериалы за границей, потому что покупать их у местных производителей с некоторых пор стало делом опасным...

В РОЮЛ «Союз строителей Казахстана» полагают, что рост числа дел о признании старых сделок недействительными продолжается по причине однобокости судебных решений, которые выносятся на основании предположений органа государственных доходов.

– Нередко «обнуление» сделок происходит в рамках какого-то уголовного дела, без вынесения приговора суда, а значит, при отсутствии достоверных доказательств, – говорит глава профессионального союза Талгат Ергалиев.

Протянули руку помощи

И все же решение проблемы, из-за которой предприниматели шахтерской столицы были готовы объявить себя банкротами, наконец-то сдвинулось с места.

Произошло это, конечно же, не без помощи Союза строителей Казахстана, а также депутатов парламентской фракции партии «Ак жол», экспертов НПП «Атамекен». Последовало коллективное обращение на имя Президента страны Касым-Жомарта Токаева. После чего, по словам Ботагоз Садуовой, «все закрутилось и завертелось».

Уже в процессе подготовки этого материала стало известно, что в начале марта была возобновлена деятельность рабочей группы в составе депутатов Парламента, представителей Верховного суда, Генеральной прокуратуры, КГД Минфина, НПП «Атамекен», Ассоциации налогоплательщиков.

По итогам состоявшегося 4 марта совещания, посвященного проблеме доначисления налогов, председатель Верховного суда Жакып Асанов сообщил о принятом решении. Из ставшего притчей во языцех нормативного постановления отныне исключены спорные пункты о признании сделок недействительными без предоставления соответствующей доказательной базы.

– На сегодня налоговым органам рекомендовано приостановить подачу исков до разработки и принятия соответствующих изменений и дополнений, – пояснил руководитель Казахстанской ассоциации предпринимателей и сервисных услуг Ермек Абдильдин.

К большому одобрению карагандинских застройщиков, также прекращено исполнительное производство по взысканию ранее доначисленных многомиллионных сумм.

Как считает бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов, именно в данный период необходимо улучшить работу по предварительному рассмотрению споров между налоговиками и предпринимателями, с тем чтобы оградить добросовестных бизнесменов от вовлечения их в орбиту судебных тяжб.

– На базе территориальных департаментов государственных доходов необходимо организовать согласительные комиссии по рассмотрению обоснованности признания той или иной сделки недействительной. Только так можно будет предотвратить подачу исков в отношении тех, кто этого не заслужил, – заявил бизнес-омбудсмен.

По мнению Рустама Журсунова, предварительный анализ оснований для подачи исков приведет к снижению нагрузки на суды и сокращению числа спорных моментов. Отныне по этой категории дел органы государственных доходов смогут обращаться с иском в суд только после того, как будет получено одобрение членов согласительной комиссии.

Карагандинские предприниматели держат ситуацию под контролем и готовы принять самое деятельное участие в разработке изменений и дополнений в документ, из-за которого их бизнес на протяжении почти 3 лет находится под фискальным ударом.