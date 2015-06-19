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Под флагом республики

Елена БРУСИЛОВСКАЯ
– Александр Федорович, у этого фильма, насколько я знаю, интересная судьба. Он был задуман почти 20 лет назад, как раз в то время, когда ассамблея делала свои первые шаги. Но волею обс­тоятельств фильм пролежал на полке долгие годы. И теперь в несколько обновленном виде готов выйти к зрителям.
– Это действительно так. Дело в том, что еще 20 лет назад, когда я впервые прочитал в газете о намерении Президента создать организацию, где был бы услышан голос представителя каждой национальности, а их в Казахстане проживает свыше 100, мне это показалось чрезвычайно важным. Тем более что в 90-е годы, когда наша страна обрела независимость, все национальности стали ощущать себя как некий единый организм. Ведь тогда уже только в Алматы было создано несколько национально-культурных центров. Они начали ратовать за родной язык, сохранение своей этнической особенности и даже за право на участие в управлении государством. Поэтому руководство Казахстана должно было дать на это какой-то адекватный ответ.
И его дал Нурсултан Назарбаев­, выдвинув, я считаю, просто гениаль­ную идею создания Ассамблеи народа Казахстана. Что давало возможность действительно услышать практически каждого человека, который живет в стране. Причем услышать, если можно так выразиться, по национальному признаку. Согласитесь, это было чрезвычайно важно в то непростое перестроечное время, когда страна буквально бурлила, когда в экономике царил жесточайший кризис, падал уровень жизни людей… И вот на этом крайне негативном фоне нашему Президенту надо было сохранить страну как единое целое, не дать ей расколоться по национальному признаку.
– Кстати, нечто подобное нашей ассамблее намеревались тогда создать и в России.
– Да, у россиян есть сейчас орган, типа Совета национальностей. Но эта структура не имеет столь высокого статуса, как в нашей стране, где АНК возглавляет Глава государства. Потому у наших соседей она и не имеет и такого авторитета. Или взять, например, тот же Совет Европы. Казалось бы, в основе лежит благая объединительная идея. Но пути ее решения идут явно не в том направлении. Отсюда и множест­во проблем, с которыми европейцы постоянно сталкиваются. А вот идея, предложенная ­Нурсултаном ­Назарбаевым, сразу показалась мне не только чрезвычайно интересной, но и чрезвычайно правильной.
– Почему?
– Потому что изначально в ней был заложен принцип равенства всех членов АНК.
– Думаю, и Союз развалился, потому что был построен по принципу старшего и младшего брата. Где плюс ко всему пытались еще и нивелировать национальные особенности.
– Совершенно верно. Я хоть и не политик, но понимаю, насколько жизненно важны идеи равенства и грамотное решение национального воп­роса. Вот почему я по-своему, как кинодокументалист, решил поддержать нашего Президента, сделав кино про Ассамблею народа Казахстана.
Очень быстро был написан сценарий. Тем более что у меня были друзья, которые в те годы создавали первые национально-культурные центры. Скажем, Александр ­Барон, руководитель еврейского центра. У меня были друзья и в немецком культурном центре, и в польском… И все складывалось очень удачно. Казалось, сама фортуна мне в этом помогает: 18 марта 1998 года меня пригласили в Администрацию Президента (тогда она еще располагалась в Алматы), где Нурсултан ­Абишевич вручал ордена и награды деятелям науки и культуры. В их числе был и я, получив из рук Президента нагрудный знак и документы о присвоении мне звания заслуженного деятеля РК.
Вместо ответного слова я совершил, может, не совсем ординарный поступок. На глазах у многочисленной публики, а в зале сидело человек 200, достал из кармана сценарий фильма и вручил его Президенту. Я сказал, что хочу предложить снять фильм об Ассамблее народа Казахстана. Спустя какое-то время мне позвонили из Министерства культуры и сказали: «Начинайте делать такой фильм».
– Но тогда в стране была создана целая сеть национально-культурных центров. Как все это вы намеревались объединить в одном фильме?
– В том-то и была сложность: несмотря на то что ассамблея тогда делала лишь первые шаги, чтобы рассказать об этом в том объеме, в котором она присутствовала в Казахстане, надо было делать целый сериал. Поэтому я обратился к тогдашнему заместителю председателя ассамблеи – известному ученому Павлу Атрушкевичу и попросил его стать для меня своеобразным гидом, рассказав, где тогда наиболее плодотворно действовали культурные центры.
– То есть практически еще в конце 90-х вы полностью отсняли фильм?
– Да. И сегодня он рассказывает о том, с чего начиналась Ассамб­лея народа Казахстана. Как работали первые национально-культурные центры, для которых было важно сохранить язык своего народа, его обычаи, культурные ценнос­ти. Я с огромным удовольствием ездил по всей стране – у меня было больше трех месяцев командировок, огромное количество встреч с разными людьми...
– В вашем фильме вы смогли очень образно и широко продемонстрировать этничес­кое многообразие Казахстана, рассказав о десятках национально-культурных центров. Причем рассказать через судьбы людей, показать многонациональные семьи… В фильме звучит много этничес­кой музыки. И вообще он снят настолько зрелищно, что невольно проникаешься важностью идеи объединения людей.
– Я считаю, что появление Ассамб­леи народа Казахстана сняло напряженность в обществе, которая вполне могла появиться тогда на национальной почве.
Президент уже тогда понимал, что нерешение национального воп­роса – это пороховая бочка, которая может взорваться в любой момент. Тем более если учесть, что в современном мире, где открыты границы между государствами, практически нет моноэтнических стран. Поэтому политики обязательно должны учитывать этот момент.
Безусловно, мы признаем, что казахская нация в нашей стране является государствообразующей. Поэтому именно представитель этой нации должен был сделать шаг навстречу людям иных национальнос­тей. И Президент не только сделал его, но и упредил возможное негативное развитие событий, понимая, что чем свободнее становится государство, тем сильнее у каждой нации желание быть услышанной.
– В вашем фильме очень образно сказал об этом писатель ­Калдарбек Найманбаев, назвав Казахстан большим Домом дружбы, где казахи – это его несущая стена. И чтобы дом не развалился, стоял долго и прочно, нужно, чтобы эта несущая стена была крепкой.
– Вот и я видел свою миссию в том, чтобы разрозненные фрагменты собрать в единое полотно, наглядно представив межнациональное согласие в Казахстане.
– Но почему фильм тогда так и не вышел на экраны?
– На то было много причин, в основном финансовых. Поэтому по прошествии времени, в 2006 году, я вновь к нему вернулся, обратившись за помощью уже к другому заместителю председателя АНК – Сергею Терещенко. И когда он посмотрел отснятый материал, засомневался, не устарел ли он. Я сказал: считаю, не устарел, потому что история устареть не может. Это часть истории нашего государства, часть истории такой солидной и значимой организации, как Ассамблея народа Казахстана. В общем, фильм был закончен. Причем уже с участием Сергея Терещенко.
А в современном его варианте я сделал еще и авторское вступление, рассказав об истории создания этой ленты. Я предложил фильм телеканалу «Мир». Надеюсь, что в скором времени состоится его премьера. Ведь мы видим, что сегодня ассамблея не просто выдержала испытание временем, но и преподнесла урок всему миру, как надо жить разным народам под одним флагом.

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