Свежий выпуск Под флагом ВМС Антон СЕРОВ

На торжественное мероприятие пришли аким Мангистауской области Алик Айдарбаев и председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны Мангистауской области Амангельды Гумаров. На пирсе № 7 морского порта Актау собрались ветераны, школьники и студенты, личный состав воинских частей.

Глава оборонного ведомства вручил флаг ВМС ВС РК командиру корабля капитан-лейтенанту Рустему Жунусову.

– Сегодня знаменательный день в истории Военно-морских сил независимого Казах­стана. Мы поднимаем флаг на ракетно-артиллерийском корабле «Сарыарка», который станет надежной боевой единицей на западных рубежах нашей страны. Здесь, на Каспии, сосредоточены экономические интересы государства. Поэтому Президентом страны – Верховным Главнокомандующим Нурсултаном Назарбаевым­ уделяется особое внимание развитию региона, а также его защите и безопасности, – обратился к присутствующим Имангали Тасмагамбетов. – Уверен, что экипаж корабля будет с честью и достоинством нести военно-морской флаг на Каспийском море и приложит все усилия для выполнения поставленных перед ним учебных и боевых задач. Еще раз хочу поздравить вас с поднятием военно-морского флага и по традиции пожелать экипажу семь футов под килем и попутного ветра!

Напомним, что «Сарыарка» – это ракетно-артиллерийский корабль, построенный на заводе «Зенит» в Уральске. Спуск судна на воду состоялся в мае 2014 года. Корабль «Сарыарка» был построен по заказу Вооруженных сил РК и предназначен для охраны морских границ. Судно имеет водоизмещение около 250 тонн, развивает максимальную скорость до 25–30 узлов, длина его составляет около 42 метров, дальность плавания около 1 200 миль. Судно оснащено современным ракетно-артиллерийским, навигационным и штурманским вооружением и имеет мощные средства связи.

В ходе рабочей поездки министр обороны РК посетил авиа­ционную базу, бригаду морской пехоты и военно-морскую базу.

