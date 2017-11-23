​Под градом шайб

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На льду раскаточного катка Дворца спорта им. Балуана Шолака в Алматы завершился турнир IV зимней Спартакиады Казахстана по хоккею с шайбой среди шести женских команд. В последнем туре участницы сыграли так: Алматы – Алматинская область – 20:0, Астана – Карагандинская область – 16:2, Восточно-Казахстанская область – Костанайская область – 12:3.

Преимущество победивших в заключительный день сборных ощущалось и на протяжении всего турнира. В итоге команды завершили соревнования с такой расстановкой: 1) Алматы, 2) Восточно-Казахстанская область, 3) Астана, 4) Карагандинская, 5) Костанайская, 6) Алматинская области. Так был разыгран второй комплект спартакиады, а первый, напомним, поделили между собой мужские хоккейные коллективы. Тогда в Астане победила сборная Восточно-Казахстанской области.

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