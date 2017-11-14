​Под каплями искусственного дождя

С этой целью регион укрепляет связи с зарубежными партнерами, в том числе израильскими. А подспорьем тому стал казахстанско-израильский бизнес-форум, состояв­шийся в Актобе в нынешнем году. Ознакомившись с опытом ведущих компаний Израиля по производству ирригационного оборудования и систем капельного орошения, многие местные аграрии проявили большую заинтересованность в тес­ном сотрудничестве. При этом иностранных специалистов пригласили ознакомиться с деятельностью ряда предприятий в сфере АПК.

По словам заместителя руководителя областного управления сельского хозяйства Асылхана ­Абдиева, израильский опыт капельного ­орошения успешно применяется сегодня в ТОО «Пригородный» на выращивании лука. Новая технология позволила получать гарантированный урожай – до 180–200 центнеров с гектара.

Очевидные преимущества от передового метода поливного земледелия получают ныне и в ТОО «Болат ЛТД», которое одним из первых в стране наладило промышленное выращивание малины. В текущем году уборочная площадь культуры составила 25 га, а урожайность – порядка 15 центнеров с гектара. Осенью текущего года товарищество решило расширить площадь многолетних насаждений под малиной уже до 45 га.

Как отметили в профильном ведомстве, увеличение орошае­мых земель за счет внедрения новых технологий предусмотрено не только в масштабе одного-двух хозяйств. Разработан и реализуется соответствующий областной проект – в ближайшее время запланировано под новую методику расширить площади до 19,5 тыс. га. В текущем году начато строительство ирригационной системы под 9 тыс. га. Задействованы в этом деле 9 сельхозкооперативов, благодаря чему только в Курайлинском сельском округе под поливными землями весной будет занято 1 000 га, столько же – в Мартукском районе, еще 4 тыс. га – в пригороде Актобе.

Необходимый объем воды будет обеспечен из реки Каргала, которая подпитывается Каргалинским водохранилищем, вместимостью до 280 млн кубометров. Причем все хозяйства, где занимаются орошением, располагаются вдоль русла реки. ТОО «Еламан-2014» – одно из них.

Его руководитель Миржан Альжанов уже третий год применяет на картофельном поле спринклерную систему орошения. Оборудование израильского производства. Быст­роразборный трубопровод позволяет оперативно перемещать систему полива.

В целом общая площадь поливных земель в ТОО составляет сегодня около 150 га. Поля чистые, без сорняков, поскольку соблюдаются все требования агротехники.

По словам Альжанова, внедрение передовой технологии поз­волило свес­ти на нет ручной труд при поливе, поднять в разы производительность, сэкономить время. В поле трудятся всего 2 механизатора. Орошение производится в зависимости от погоды в вечернее время. Благодаря насосу и спринклерской системе полив, скажем, 23 га картофельного поля осуществляется за 1,5 суток.

Вода, распыляющаяся по принципу дождя, не образует корку на почве. И влага сохраняется дольше. С приходом уборочного сезона легкая трубопроводная система с разбрызгивателями, которая монтируется на площади в 60 га через каждые 12 м, быстро разбирается. Она переносная, и в этом ее и преимущество, считает предприниматель.

Новые технологии орошения аграриями региона ныне успешно осваи­ваются не только на выращивании картофеля, плодово-ягодных культур. Капельный полив нынешним летом был применен в Кобдинском районе на посевах зернобобовых – фасоли и нута. С площади в 59 га фермеры получили здесь хороший урожай.

А в Каргалинском районе сельхозпредприятие ТОО «Актеп» запус­тило самую большую в Западном Казахстане систему дож­девального орошения. Реализовать проект удалось благодаря финансовой поддержке в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Его стоимость – 240 млн тенге. На эти средства было закуплено технологическое оборудование, построена инфраструктура водовода и система электроснабжения.

На собственные средства предприятие приобрело 7 дождевальных машин с радиусом полива до 750 м. Общая поливная площадь составила 440,5 га. Уникальное оборудование оснащено комплексом внесения удоб­рений, а система дистанционного управления поз­воляет работать в режиме онлайн.

Как отметил руководитель проекта Боранбек Актайлаков, с по­мощью новой технологии в следующем году он ожидает получить 5 тыс. тонн картофеля, тогда как общая потребность области составляет 30 тыс. тонн. Это поз­волит существенно сократить объемы импорта данной сельхозпродукции.