​Под «колпаком» электронного администрирования

Контрабанда, незаконные торговые операции и неформальная экономическая деятельность – все эти проявления теневой экономики всегда представляли не меньшую угрозу для государства, чем внешние вызовы. И если раньше с этой проблемой, как и с коррупцией, было трудно бороться в силу массы объективных причин, то сегодня в условиях цифровизации появились реальные возможности и инструменты для сведения теневой экономики к минимуму.

Как отметил вице-министр, курирующий в ведомстве сферу госдоходов, проводимые мероприятия в этом направлении основаны на цифровизации налогового и таможенного администрирования, интеграции информационных систем, где наибольший эффект ожидается от реализации таких инициатив, как развитие информационных систем «Маркировка товаров», «Электронные счета-фактуры», модуль «Виртуальный склад», «Система управления рисками», внедрение онлайн-ККМ и других.

– Например, система электронных счетов-фактур позволяет отслеживать передвижение товаров до конечного потребителя, а модуль «Виртуальный склад» – отслеживать в автоматическом режиме весь путь продвижения товара – от склада, до рынка, – отметил вице-министр.

Он также обратил внимание на то, что работы ведутся и по маркировке товаров. В 2018 году в результате запуска пилотного проекта по маркировке меховых изделий доходы госбюджета по этой группе товаров увеличились в 1,5 раза. В настоящее время реализуется другой пилотный проект – по маркировке табачных изделий и алкогольной продукции. Кроме того, с 1 января текущего года начата работа по налоговой амнистии для субъектов МСБ. Порядка 90 тыс. налогоплательщиков этой сферы подлежат амнистии. Из них амнистией уже воспользовались 45% предпринимателей.

Внедрен также новый метод налогового администрирования с использованием контрольного счета налога на добавленную стоимость (НДС), посредством технологии блокчейн. В отношении налогоплательщиков, использующих в своей практической деятельности контрольный счет НДС, исключаются налоговые проверки при возврате НДС либо сокращаются их сроки – с 55 до 15 рабочих дней.

– Завершающим этапом в прослеживаемости движения товаров является повсеместный переход на применение онлайн-ККМ с 1 января 2020 года, что приведет к переходу от рейдовых проверок к проведению дистанционного налогового контроля, – сообщил Берик Шолпанкулов.

Спикер также рассказал о работе по созданию Единой системы транзита товаров по территории ЕАЭС. Так, с целью контроля транзитных товаров из Кыргызстана в Российскую Федерацию по территории Казахстана запущен пилотный проект по использованию навигационных электронных пломб. Предполагается, что это позволит снизить поток контрафактной продукции на данном транзитном направлении. Как известно, необорудованные современной техникой и инспекционно-досмотровым комплексом пропускные пункты на границе дают лазейку для серого импорта. Товары, несоответствующие данным, заявленным в документах, скрыто провозятся через Кыргызстан на территорию ЕАЭС. Зафиксировано немало случаев, когда товары направляются «на деревню дедушке», то есть в адрес несуществующих получателей. По итогам анализа грузов, перемещаемых со стороны Кыргызстана, за I квартал 2019 года выявлено 1,8 тыс. фактов ввоза товаров в адрес несуществующих получателей, потери по которым оцениваются в 1 млрд тенге.

В рамках борьбы с теневым оборотом товаров одна из задач состоит в сокращении расхождений по зеркальной таможенной статистике. На сегодня около 30% товаров, импортируемых из третьих стран, составляет продукция китайского происхождения. В связи с этим недавно между Комитетом госдоходов Минфина РК и главным таможенным управлением КНР подписаны соответствующие сог­лашения о взаимном сотрудничестве. Эффект от предлагаемых инициатив ожидается в виде дополнительных поступлений в бюджет порядка 800 млрд тенге. В целом, как отметил вице-министр, все эти меры направлены на снижение теневой нагрузки на экономику, увеличение налоговых и таможенных поступлений в бюджет.

По его мнению, для оздоровления ситуации в этой сфере необходимо проводить мониторинг всех товаров, вращающихся на рынке Казахстана, в режиме онлайн. Это позволит обеспечить прозрачность и снизить уровень теневой экономики.