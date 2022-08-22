Под контролем

При содействии органов прокуратуры в этом году уже решены 28 региональных проблем бизнеса.

Так, именно благодаря вмешательству органов прокуратуры в Павлодарской и Мангистауской областях прекра­щена незаконная практика посещения коммерческих объектов рабочими группами из числа гос­органов. А в Шымкенте тем временем приняты меры по обеспечению крестьян­ских хозяйств поливной водой. В Жамбылской области в результате принятых мер с субъектов бизнеса больше не взимаются деньги за аренду опор линий электропередачи.

По сведениям Генеральной прокуратуры РК, это стало возможным после создания мобильных групп по защите бизнеса. Они приз­ваны оперативно реагировать на жалобы предпринимателей в каждой прокуратуре, вплоть до районного уровня.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, за семь месяцев этого года к ним обратились более 1,7 тыс. предпринимателей, при этом каждое четвертое нарушение нашло подтверждение. Так, в Алматинской области не допущены незаконные проверки 251 частного детского сада со стороны органов образования (по вопросам исполнения государственного заказа). А в Костанайской области только после вмешательства прокуроров 15 работникам ТОО «NPO DSK» выплачена двухмесячная задолженность по заработной плате в размере 3,4 млн тенге.

В другом случае были проверены действия руководителя отдела ЖКХ Т. Рыскуловского района Жамбылской области, который не возвращал предпринимателям гарантийные взносы в сфере государственных закупок на сумму 10 млн тенге. В рамках проверки данного сигнала прокурорами выявлены аналогичные нарушения со стороны должностного лица в отношении других 39 предпринимателей на общую сумму свыше 40 млн тенге. Эти факты зарегистрированы прокуратурой района в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 УК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

По результатам проведенного спецпрокурорами досудебного расследования, приговором районного суда виновный осужден к семи годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные долж­ности. Ущерб, причиненный субъектам бизнеса, возмещен в полном объеме.

«Круг вопросов, разрешаемых мобильными группами, не ограничивается частными случаями, зачастую прокуроры борются с системными проблемами, требующими внесения изменений в правовые акты. Эта работа проводится в тесном взаимодействии с НПП «Атамекен», – прокомментировали в ГП РК.

В частности, эффективным инструментом в защите прав предпринимателей стала новая компетенция прокуроров по отмене незаконных запретительных и ограничительных мер уполномоченных органов. К примеру, прокуратурой Костанайской области по итогам проведенного анализа в налоговой сфере установлено, что 141 налогоплательщику были незаконно заблокированы банковские счета. По постановлению прокуратуры аресты отозваны.

В целом за семь месяцев текущего года по нарушениям в сфере предпринимательства, в том чис­ле в рамках работы мобильных групп, внесено 893 акта надзора, защищены права свыше 143 тыс. субъек­тов бизнеса, отменены 5,9 тыс. административных взыс­каний на сумму свыше 534 млн тенге, пресечено и отменено свыше 6,4 тыс. незаконных проверок и иных форм конт­роля, 1 139 запретительно-ограничительных мер, 702 акта госорганов, к ответственности привлечено свыше 660 лиц.

«Работа в данном направлении продолжается и находится на пос­тоянном конт­роле руководства Генеральной прокуратуры. По фактам нарушения своих прав предприниматели могут обратиться в органы прокуратуры по номерам 115 (call-центр), 30-18-30 (мобильная группа Генеральной прокуратуры) либо по номерам, указанным на сайтах прокуратур облас­тей», – проинформировали в пресс-службе ГП РК.