Свежий выпуск Под контролем 22 августа 2022 г. 1:02 Кадиша Ныгмет При содействии органов прокуратуры в этом году уже решены 28 региональных проблем бизнеса. Так, именно благодаря вмешательству органов прокуратуры в Павлодарской и Мангистауской областях прекращена незаконная практика посещения коммерческих объектов рабочими группами из числа госорганов. А в Шымкенте тем временем приняты меры по обеспечению крестьянских хозяйств поливной водой. В Жамбылской области в результате принятых мер с субъектов бизнеса больше не взимаются деньги за аренду опор линий электропередачи. По сведениям Генеральной прокуратуры РК, это стало возможным после создания мобильных групп по защите бизнеса. Они призваны оперативно реагировать на жалобы предпринимателей в каждой прокуратуре, вплоть до районного уровня. Как сообщили в пресс-службе ведомства, за семь месяцев этого года к ним обратились более 1,7 тыс. предпринимателей, при этом каждое четвертое нарушение нашло подтверждение. Так, в Алматинской области не допущены незаконные проверки 251 частного детского сада со стороны органов образования (по вопросам исполнения государственного заказа). А в Костанайской области только после вмешательства прокуроров 15 работникам ТОО «NPO DSK» выплачена двухмесячная задолженность по заработной плате в размере 3,4 млн тенге. В другом случае были проверены действия руководителя отдела ЖКХ Т. Рыскуловского района Жамбылской области, который не возвращал предпринимателям гарантийные взносы в сфере государственных закупок на сумму 10 млн тенге. В рамках проверки данного сигнала прокурорами выявлены аналогичные нарушения со стороны должностного лица в отношении других 39 предпринимателей на общую сумму свыше 40 млн тенге. Эти факты зарегистрированы прокуратурой района в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 УК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества). По результатам проведенного спецпрокурорами досудебного расследования, приговором районного суда виновный осужден к семи годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности. Ущерб, причиненный субъектам бизнеса, возмещен в полном объеме. «Круг вопросов, разрешаемых мобильными группами, не ограничивается частными случаями, зачастую прокуроры борются с системными проблемами, требующими внесения изменений в правовые акты. Эта работа проводится в тесном взаимодействии с НПП «Атамекен», – прокомментировали в ГП РК. В частности, эффективным инструментом в защите прав предпринимателей стала новая компетенция прокуроров по отмене незаконных запретительных и ограничительных мер уполномоченных органов. К примеру, прокуратурой Костанайской области по итогам проведенного анализа в налоговой сфере установлено, что 141 налогоплательщику были незаконно заблокированы банковские счета. По постановлению прокуратуры аресты отозваны. В целом за семь месяцев текущего года по нарушениям в сфере предпринимательства, в том числе в рамках работы мобильных групп, внесено 893 акта надзора, защищены права свыше 143 тыс. субъектов бизнеса, отменены 5,9 тыс. административных взысканий на сумму свыше 534 млн тенге, пресечено и отменено свыше 6,4 тыс. незаконных проверок и иных форм контроля, 1 139 запретительно-ограничительных мер, 702 акта госорганов, к ответственности привлечено свыше 660 лиц. «Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле руководства Генеральной прокуратуры. По фактам нарушения своих прав предприниматели могут обратиться в органы прокуратуры по номерам 115 (call-центр), 30-18-30 (мобильная группа Генеральной прокуратуры) либо по номерам, указанным на сайтах прокуратур областей», – проинформировали в пресс-службе ГП РК.