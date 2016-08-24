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Под контролем депутатов
Ксения ВОРОНИНА
Подобные выездные рейды проводятся регулярно. Их цель – контроль за средствами, выделенными из Национального фонда на реализацию госпрограмм, и обсуждение проблемных вопросов, возникающих в ходе проведения работ по обустройству инженерно-коммуникационной инфраструктуры, реконструкции и строительству систем тепло-, водоснабжения.

В рейде принимали участие депутат Мажилиса Парламента Артур Платонов, члены депутатской фракции партии «Нур Отан» маслихата Астаны, представители управлений строительства, энергетики, коммунального хозяйства – администраторы программ, руководители подрядных организаций строительства объектов. Всего за два дня комиссия проинспектировала 8 объектов.
Представители СМИ также получили возможность присоединиться к комиссии и посетить четыре объекта, побывали на строительстве тепломагистрали и жилых комплексов, инженерных сетей к ТРЦ «Абу-Даби Плаза».

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Подводя итоги, Артур Платонов отметил, что по инфраструктурным объектам нареканий нет, но необходимо усиление контроля за строительством жилищных комплексов.
– Несмотря на то что наша комиссия контролирует инженерные сети, я считаю необходимым обратить внимание и на усиление контроля за строительством жилья, – сказал депутат. – Жилой комплекс по Бейсекова – относительно благополучный, а на других объектах есть проблемы, отставание, постоянное перекладывание ответственности подрядчиками друг на друга. Необходимо, чтобы деньги доходили до людей, все было сделано в срок и с необходимым качеством.

Мажилисмен также выразил обеспокоенность возможным подтоплением новых частных домов, построенных в поселке Ильинка с видимыми нарушениями.
– Вчера мы были в Ильинке, смотрели, как осваиваются деньги и улучшается инфраструктура, встретились с людьми. Я заметил, что значительная часть новых домов находится ниже уровня дороги. Любой продолжительный ливень может превратиться в серьезную проблему – дома могут быть подтоплены. Думаю, на это необходимо обратить внимание, пока нет сезона дождей, – указал А. Платонов, напомнив, что в апреле текущего года поселок серьезно пострадал из-за разлива рек Есиль и Нура.

Отметим, что на 2016 год для финансирования 40 объектов было выделено 31,5 млрд тенге из Национального фонда. По состоянию на 1 августа освоено 93,4% от запланированного объема.

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