Свежий выпуск Под контролем экспертов Глеб МАЛЫХ

В семинаре приняли участие должностные лица структурных подразделений ЕЭК, а также представители нацио­нальных координаторов бизнес-диалога: Российского союза промышленников и предпринимателей и Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, которые включены в состав рабочей группы по проведению оценки регулирующего воздействия проектов решений ЕЭК.

В своем приветственном слове директор департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК, заместитель руководителя рабочей группы Бауржан Бекешев сообщил, что целью проведения семинара является разъяснение как методологических вопросов, касающихся процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ), так и практических аспектов внедрения ОРВ в практику деятельности ЕЭК.

– Возглавляемый мной департамент развития предпринимательской деятельности будет оперативно и квалифицированно оказывать членам рабочей группы любую необходимую экспертную помощь, связанную как с методическими подходами к внедрению ОРВ в ЕЭК, так и с проработкой вопросов о необходимости проведения ОРВ в отношении конкретных проектов решений Комиссии, – подчеркнул Бауржан Бекешев.



