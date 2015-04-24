Свежий выпуск
Под контролем экспертов
Глеб МАЛЫХ
В семинаре приняли участие должностные лица структурных подразделений ЕЭК, а также представители нацио­нальных координаторов бизнес-диалога: Российского союза промышленников и предпринимателей и Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, которые включены в состав рабочей группы по проведению оценки регулирующего воздействия проектов решений ЕЭК.
В своем приветственном слове директор департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК, заместитель руководителя рабочей группы Бауржан Бекешев сообщил, что целью проведения семинара является разъяснение как методологических вопросов, касающихся процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ), так и практических аспектов внедрения ОРВ в практику деятельности ЕЭК.
– Возглавляемый мной департамент развития предпринимательской деятельности будет оперативно и квалифицированно оказывать членам рабочей группы любую необходимую экспертную помощь, связанную как с методическими подходами к внедрению ОРВ в ЕЭК, так и с проработкой вопросов о необходимости проведения ОРВ в отношении конкретных проектов решений Комиссии, – подчеркнул Бауржан Бекешев.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа
Цех по перечесу ваты сгорел, оставив незрячих без работы
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 августа
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Жители одной из двухэтажек на станции Нура вынуждены жить в вечном страхе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 августа
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Инфляция: почему ожидания не сбываются?
Похолодание и заморозки ожидаются в Казахстане
Предприниматели оперативно отреагировали на уведомление антимонопольного департамента
В Петропавловске кто-то свинтил натяжные гайки газовых кранов. Три дома остались без газа
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Балташа Турсумбаева
Сеять хлеб – дело благородное
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
Ультиматумом проблемы не решить
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию

Читайте также

Свежий выпуск
Солнце. Лето. Любимая книга
Свежий выпуск
Он был легендой
Свежий выпуск
Диагональ жизни спасла
Свежий выпуск
Дорогами избирателей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]