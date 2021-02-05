Под контролем

В прошлом году группа «Общественный контроль COVID-19 Казахстан» отслеживала процесс распределения гуманитарных грузов, а теперь занялась мониторингом кампании по вакцинации. На сей раз, 3 февраля, ее члены вместе с сотрудниками антикоррупционной службы побывали на складе, где хранится препарат «Спутник V». Он расположен на базе областного центра крови. Его оснастили рефрижераторами, за температурой в которых постоянно следят.

– Нам показали холодильники и термоконтейнеры, предназначенные для транспортировки вакцины от коронавирусной инфекции, – говорит координатор карагандинской региональной группы «Общественный контроль COVID-19 Казахстан» Фарида Турсумбекова. – В них есть специальные устройства, которые записывают информацию о температурном режиме. Нельзя допускать, чтобы температура поднималась выше минус 20 градусов. Иначе вся партия вакцины будет забракована. К счастью, таких ситуаций не было.

Осмотрев склад, общественники и антикоррупционщики отправились в центры вакцинации. Они посетили три медобъекта, один из которых находится в центре Караганды и два – на окраинах.

В каждом из них врачам инфекционных стационаров и сотрудникам скорой помощи с их согласия делали прививки.

– Во время визита в центр вакцинации, который находится на улице Лободы, отключилась электроэнергия, – рассказывает общественница. – Возникла опасность, что температурный режим хранения вакцины будет нарушен. Но в клинике быстро включился генератор, и медики продолжили работу. Радует, что при организации центра вакцинации предусмот­рели альтернативный источник электроснабжения.

Общественники заметили, что в карагандинских центрах вакцинации установлены камеры видео­наблюдения. Им объяснили, что записи с них будут храниться на серверах «Казахтелекома» в течение шести месяцев. Если возникнет проблемная ситуация, то их можно будет поднять и посмот­реть, на каком этапе вакцинации была допущена ошибка.

– В целом мы довольны тем, как в Караганде организовали процесс вакцинации, – резюмирует Фарида Турсумбекова. – Я хочу получить прививку, потому что летом переболела коронавирусной инфекцией. Знаю, какие потом бывают тяжелые последствия. Не верю тем фейкам, которые время от времени появляются в социальных сетях. Все это мракобесие от недостатка информации. Приняв участие в мониторинге кампании по вакцинации, я убедилась, что прививка – это безопасный и надежный способ защитить себя от болезни.