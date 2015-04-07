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Под контролем каждый гектар
Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган
По данным статистики, общая площадь Жетысу превышает 22 млн. га, регион занимает первое место в республике по наличию плодородных орошаемых земель. Между тем не все сельхозугодья используются по назначению, ежегодно в сфере земельных отношений фиксируются сотни правонарушений. Об этом говорилось на специальном заседании областного акимата с участием представителей правоохранительных и контрольно-надзорных органов.
По итогам проведенной ревизии выяснилось, что львиная доля земельного фонда Жетысу (около 234 тыс. га) пустует. Пригодные для сельского хозяйства территории находятся в Райымбекском, Балхашском, Коксуском районах. В ходе проверок выявляется множество нарушений, из которых только 40% устраняется в добровольном порядке, к другим нарушителям применяются принудительные меры.
Как сообщил руководитель областного управления земельных отношений Жолан Умаров, возвращены в госсобственность 16,8 тыс. га, более 65 тыс. га зарегистрированы как бесхозные. Ряд материалов находится на рассмотрении судов и земельной инспекции. Среди наиболее частых нарушений докладчик отметил самовольный захват, незаконную сегментацию и изменение целевого назначения аграрных массивов.
Ведется бессистемная застройка на «красной» линии, все это – результат отсутствия контроля и попустительства со стороны городских и районных чиновников. Особо «отличились» в плане нелегального оборота земель Илийский, Карасайский и Талгарский районы, прилегающие к Алматы. Здесь сотни и даже тысячи гектаров поливных и пахотных площадей отошли под строительство элитных особняков и коттеджей.
Кроме того, выявлены факты бюрократической волокиты и проволочек в вопросах выкупа земель для проектов автодорог БАКАД, Западная Европа – Западный Китай, Алматы – Усть-Каменогорск. По этой причине нередко затягивается начало строительных работ.
Сейчас готовится интерактивная земельно-кадастровая карта, в которой будут обозначены категории участков, их владельцы. С ее помощью можно выявить неиспользуемые наделы и навести порядок в этой сфере. Кроме того, по словам руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель Аскара Жолдогутова, следует разработать новые подходы для вовлечения угодий в сельхозоборот. Это позволит увеличить потенциал аграрного производства и решить проблему продовольственной безопасности.
Подводя итоги совещания, заместитель акима области Серикжан Бескемпиров приказал уполномоченным службам неукоснительно соблюдать законодательство, а также завершить работу по выкупу территорий, необходимых для реализации инфраструктурных проектов. Необходимо установить жесткий учет и контроль за целевым использованием каждого гектара земли, отныне бессис­темная раздача земельных ресурсов будет прекращена.
…К слову, на днях состоялось очередное заседание дисциплинарного совета области, в ходе которого рассматривались 7 коррупционных дел. На этот раз фигурантами следственных материалов стали госслужащие Карасайского, Жамбылского, Енбекшиказахского, Талгарского, Илийского и Райымбекского районов, допустившие грубейшие нарушения Земельного кодекса. В чис­ле выявленных фактов – незаконное выделение участков, нерациональное использование орошаемых посевных площадей.
Материалы в отношении руководителей трех районных отделов земельных отношений возвращены в прокуратуру. Взыскание о неполном служебном соответствии предъявлено акиму города Каскелена, выговор получила руководитель отдела образования Райымбекского района. Сотрудники областной инспекции лесного и охотничьего хозяйства обязались в кратчайшие сроки устранить выявленные проверкой нарушения.

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