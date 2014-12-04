Свежий выпуск Под контролем – выбросы предприятий Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

По словам заведующей лабораторией Гульжан Ултанбаевой, основное преимущество станции – ее мобильность. Специалисты теперь смогут отбирать пробы воздуха в любом месте города, в том числе рядом с промышленными предприятиями. Причем независимо от погоды – вплоть до 50-градусных морозов. Прежде такой возможности у работников санитарно-эпидемио­логической экспертизы не было.

Говоря о характеристиках мобильной лаборатории, следует отметить, что ее анализаторы способны определять содержание в воздухе взвешенных частиц размером до одного микрона, а экспресс-анализатор ГАНК-4 детально рассчитывает содержание 15 различных вариаций особо опасных веществ, в том числе первого класса опасности, таких как сероводород и аммиак. Результат отображается на дисплее в считанные секунды, при этом специалист экологической лаборатории может сразу же вывести протокол исследований на принтер и получить официальный документ об уровне загрязнения воздуха в той или иной точке замера.

В проектах природоохранных мероприятий будущего года планируется использовать новую технику на границах санитарно-защитных зон восьми промышленных объектов Павлодара. Здесь в течение месяца предполагается проводить по четыре замера в сутки.

