Под контролем

Вот и в нынешнем Послании Президент страны дал конкретное поручение Правительству по увеличению объемов ежегодного финансирования сельского водоснабжения.

Между тем за годы независимости в данном направлении проделана немалая работа. С 2002 по 2010 год в полном объеме выполнена государственная программа «Питьевая вода», направленная на сокращение износа и улучшение действующих систем питьевого водоснабжения. За этот период выделено и освоено из всех источников финансирования более 205,4 млрд тенге. На эти средства построено, реконструировано и капитально отремонтировано 12 935 км водопроводов и сетей питье­вого водоснабжения, улучшено обеспечение водой 3 417 сельских населенных пунктов с охватом более 3,5 млн человек.

В 2011 году была принята прог­рамма «Ақбұлақ», интегрированная в Программу развития регионов до 2020 года. К этому времени доступ к централизованному водоснабжению должен составить для городов 97%, а для сел – 62%.

Что касается сельских населенных пунктов, то для их обеспечения качественной питьевой водой с 2011 по 2017 год в общей сложности выделено 268,3 млрд тенге. Сегодня доступ к централизованному водоснабжению имеют 55,6% сельчан, а 6 лет назад данный показатель равнялся 42,5%. За прошедший период построено и реконструировано более 14 тыс. км сетей, обеспечены питьевой водой 1,2 млн человек в 630 селах страны.

Думается, что темпы проводимой работы существенно ускорятся с увеличением объемов целевого финансирования с 66,5 до 100 млрд в год. Именно такое поручение дал Глава государства Правительству в новом Послании.

В связи с чем уже сегодня проводится работа по изысканию дополнительных средств, в том числе из внебюджетных источников. Соответствующие изменения будут внесены и в программу развития регионов до 2020 года.