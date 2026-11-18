В Сатпаеве спасли краснокнижного пеликана. Горожане заметили ослабленную птицу в самом центре города горняков. Новость разошлась по соцсетям, и по адресу сразу выехали волонтеры из ОО «Доб­рые руки». Как оказалось, у пеликана было повреждено крыло. Временно его разместили в местном экоцентре, где есть и другие животные.

кадр из видео

Были предположения, что крылатый гость обитает в Государственном нацио­нальном природном парке «Ұлытау». На его территории встречается около 200 видов птиц, но именно этот пеликан оказался редким – кудрявым, и на территории природного парка этот вид не гнездится. Биологи уверены, что он пострадал во время перелета из Костанайской или Акмолинской области.

В данный момент кудрявый пеликан, которому уже успели дать имя Биржан, находится под опекой сатпаевского экоцентра. Птица чувствует себя там довольно комфортно и охотно принимает пищу от волонтеров.

Во время осмотра выяснилось, что Биржан – юный птенец возрастом около трех месяцев. Длина тела взрос­лой особи достигает 180 см, а размах крыла – до 3,2 м. Этот гнездящийся перелетный вид встречается и в Казахстане. От других пеликанов отличается кудрявыми перьями на затылке и ярким горловым мешком желтого цвета.

В области Улытау нет специалистов, которые могли бы вылечить его крыло и обеспечить за ним надлежащий уход. Поэтому в ближайшее время птицу планируют перевезти в зоопарк Караганды.