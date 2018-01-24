Под крылом экономики

Рекорды нужно превзойти

Докладывая о реализации программы «Нұрлы жер», министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек сообщил, что в 2017 году в жилищное строительство было инвестировано 979,8 млрд тенге, что выше прошло­годнего уровня на 18%, из них доля частных инвестиций составила 825,8 млрд тенге.

Сданы в эксплуатацию рекорд­ные для Казахстана 11,2 млн кв. м жилья. План выполнен на 111%. Всего построено 100,8 тыс. домов, из них 75% – за счет частного сектора.

Лидирующие позиции по вводу жилья занимают Астана и Алматы, Мангистауская и Актюбинская области. Значительный рост темпа ввода жилья отмечен в Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях.

Регионам для подведения необходимой инфраструктуры к районам массовой жилищной застройки выделено 77,3 млрд тенге, освоено 99,5%.

Начато строительство аренд­ного жилья без права выкупа, из запланированных 5 391 квартиры обеспечен ввод почти половины. Подведены инженерные коммуникации к более чем 70 тыс. земельным участкам. По пилотному проекту в 6 регионах строятся почти 2 тыс. домов.

По направлению «Строительство местными исполнительными органами кредитного жилья для системы жилстройсбережений» введено 9 010 квартир. Для стимулирования строительства частными застройщиками ФРП «Даму» субсидирует 7% годовых от ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым банками второго уровня.

В ходе обсуждения также выс­тупили председатель НУХ «Байтерек», акимы Карагандинской, Акмолинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей.

Первый заместитель Премьер-министра Аскар Мамин подчерк­нул, что отдельные регионы отметились высокими темпами роста ввода жилья, которые превысили 30%.

– Это создало задел, и мы обеспечили средний уровень ввода жилья с превышением на 6,2% по сравнению с 2016 годом, – сказал Аскар Мамин. – В то же время отдельные регионы еще раскачиваются. Первый год реализации программы показал, что еще не везде поняли ее важность.

Премьер-министр в свою очередь согласился, что первый год реализации госпрограммы «Нұрлы жер» дал хорошие результаты. Подобных показателей не отмечалось за 26 лет независимос­ти Казахстана. Впервые в истории государства введено более 11 млн кв. м жилья, и это достигнуто благодаря инициированной Главой государства госпрограмме.

– Проблемы со статистикой, несвоевременной сдачей актов прие­ма-передачи и другие являются необъяснимыми для населения, все это относится к компетенции государственных органов. Думаю, в нынешнем году мы не допустим таких погрешностей в нашей работе. Тем более что в Послании Главой государства указано: к 2030 году необходимо довести обеспеченность жильем до 30 квадратных мет­ров на одного человека, а это рост ежегодно до 10%, – резюмировал Бакытжан Сагинтаев, подсчитав, что в 2018 году нужно построить на миллион квадратных метров жилья больше. – Прошу собраться и этот год завершить также на высоком уровне, выполнить все поручения Главы государства.

«Цифра» в госорганах и судах

Большой блок докладов был посвя­щен вопросу развития информационных систем в судебных и правоохранительных структурах.

Более 20 минут занял доклад заместителя Генерального прокурора Марата Ахметжанова, и Премьер-министру даже приш­лось напомнить о регламенте. Спикер рассказал, что в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» до декабря 2021 года будет осуществлен проект «Электронное дело», состоящий из 5 взаимо­связанных компонентов: электронного уголовного дела, единого реестра административных производств, единого реестра субъектов и объек­тов проверок, аналитического цент­ра, электронных обращений граж­дан.

Но несмотря на то что упро­щает­ся процесс, есть и проблемы: слабые каналы связи, которые иногда зависают, нехватка оборудования.

– Не все залы судов оснащены для проведения заседаний в новом формате. Следователям не хватает оргтехники, компьютеров и другого оборудования. При этом они нужны для полноценной реализации возложенных на них функциональных обязанностей. Некоторые следователи по очереди работают на компьютере, а некоторые не имеют даже навыков, – заявил замгенпрокурора, подняв вопрос о необходимости укрепления материально-технической базы.

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов доложил, что в настоящее время в ОВД функцио­нируют 19 информационных систем, в том числе в сфере деятельности дорожной полиции, миграционной службы, уголовно-исполнительной системы и оперативно-криминалистической службы. Предусмотрена реализация 3 инвестиционных проектов: информационной базы данных «Участковый инспектор полиции», АИС «Следователь» и «Создание центров оперативного управления малых городов».

Министр юстиции Марат Бекетаев сообщил хорошую новость для должников. Теперь благодаря сервисам АО «Казпочта» они получили возможность оплатить задолженность в пунктах пропуска через границу и в общественных местах городов и областей. В 2017 году также запущены соответствующие приложения на базе iOS и Android. Всего с момента запуска финансовых инструментов Казпочты 650 должников заплатили 34,4 млн тенге.

С банком «ЦентрКредит» в электронном формате запущен сервис по получению сведений о счетах, наложению/снятию арестов и списанию денежных средств должников. В феврале аналогичная услуга будет запущена с Kaspi bank и Народным банком Казахстана.

В целях автоматизации дея­тельности Центра судебных экс­пертиз совместно с холдингом «Зерде» разрабатывается информационная система «Е-экспертиза», которая позволит проводить обмен данными между структурными подразделениями и Центром судебных экспертиз по защищенным каналам связи. Запуск системы и интеграция ее с другими запланированы на ближайшие 2 года.

О цифровизации судебной сис­темы рассказал руководитель аппарата Верховного суда Нурсерик Шарипов. С 1 января текущего года в связи с изменениями Уголовно-процессуального кодекса суды перешли к рассмотрению дел в электронном формате. Кроме того, в 2017 году запущены в электронном виде приказное производство по гражданским делам, сервис по приему административных дел.

– Масштабный переход на цифровые технологии безусловно минимизирует коррупцию, освободит от лишнего бумажного документооборота, – отметил Нурсерик Шарипов.

Также с докладами по данному вопросу выступили министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, акимы: Астаны – Асет Исекешев и Алматы – Бауыржан Байбек. Внедрение системы «Сергек» в столице позволило в 4 раза сократить время на обработку предписаний. СпецЦОНы упрости­ли процедуру регистрации, и даже выбрать регистрационный номер авто можно теперь посредством онлайн-просмотра. А в цифровизацию Алматы за 7 лет инвестировано 20 млрд тенге, и эти вложения уже себя оправдали.

В завершение заместитель Премьер-министра Аскар Жумагалиев подчеркнул, что на сегодня в правоохранительных органах проводится значительная работа по цифровизации.

– Те проекты, которые сегодня перечисляли, исключительно важны для упрощения и уголовного, и административного процессов, а также с точки зрения повышения защищенности граждан, – сказал он, добавив, что осуществляемые в пилотном режиме проекты позволят выявить ошибки и после их устранения растиражировать наработки.

– Большая работа проделана, необходимо дальше ее продолжать. Это важная составляю­щая программы «Цифровой Казах­стан», – отметил по итогам обсужде­ния Премьер-министр.

Он также поручил акимам своевре­менно решать вопросы, касающиеся оснащенности. Необходимо также продолжать работу по интеграции информационных систем.

Первым делом – самолеты

На сегодня с казахстанских авиакомпаний сняты все ограничения на полеты в страны Евросоюза: уже 5 авиаперевозчиков («Эйр Астана», «СКАТ», «Комлюкс», «КазЭйрДжет» и «Прайм Авиэйшн») имеют право на выполнение полетов в Европу. Об этом рассказал глава МИР РК Женис Касымбек.

С 22 по 30 ноября 2017 года Комиссией ИКАО был проведен аудит по авиационной безопас­ности, который представляет собой комп­лексную проверку сис­темы безопасности аэропортов. По предварительным оценкам, экспертами ИКАО отмечается значительный прогресс Казахстана, и ожидается, что мы серьезно улучшим показатели в рейтинге этой организации. Официальные результаты будут опубликованы к 1 февраля.

В целом в стране работают 53 авиакомпании: 20 осущест­вляют коммерческие воздушные перевозки, 32 эксплуатанта выполняют авиационные работы. В Государственном реестре воздушных судов зарегистрировано 913 единиц, наблюдается ежегодный стабильный рост их количества. Так, в рамках недавнего визита Главы государства в США отечественными перевозчиками подтверждены и заключены контракты на поставку 3 Boeing 787 Dreamliner и 6 Boeing 737MAX на сумму свыше 1,5 млрд долларов.

Напомнил министр и о 5 авиационных происшествиях прошлого года.

– Наиболее резонансные авиа­ционные события связаны с самолетом Ан-28 авиакомпании East Wing, выполнявшим санитарный рейс, и с самолетом Tecnam, осуществлявшим учебно-тренировочные полеты Академии гражданской авиации. По обоим случаям расследования продолжаются, проводятся соответствующие экспертизы, завершение которых ожидается в I квартале текущего года. О результатах мы обязательно сообщим, – заверил Женис Касымбек.

Практически завершена модернизация инфраструктуры воздушного транспорта. За годы независимости проведена реконструкция 15 взлетно-посадочных полос и 11 терминалов аэропортов Казахстана. Для развития малой авиации предусматриваются строительство и реконструкция 5 аэродромов с твердым и 11 с грунтовым покрытием.

Всего в 2017 году аэропортами Казахстана было обслужено 14,2 млн пассажиров, что больше показателя 2016-го на 17%.

С информацией о деятельности авиакомпании «Эйр Астана» выступил ее президент Питер Фостер.

Подводя итоги, Премьер-министр отметил, что вопрос развития гражданской авиации очень актуален. На сегодня инфраструктура аэропортов приведена в соответствие с международными стандартами, к 2020 году эту работу нужно завершить. Как положительный момент глава Правительства отметил планируемое увеличение транзитного пассажиропотока в 2018 году до 800 тыс. человек, а в дальнейшем и до миллиона.

В связи с этим Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству по инвестициям и развитию совместно с другими заинтересованными ведомствами рассмотреть вопрос введения 72-часового безвизового режима для граждан Индии с миллиардным населением.

Кроме того, дано поручение соответствующим госорганам по регулированию тарифов по оказанию услуг аэропортами в части их снижения, если это не противоречит отечественному антимонопольному законодательству.

– Наши тарифы, даже при том, что аэропорты применили новую тарифную сетку, в 2 раза ниже. Но когда идет борьба за полеты между авиакомпаниями и аэропортами, надо внимательно смотреть. Безусловно, там, где есть монополия, она регулируется, но, наверное, слишком высокие тарифы все-таки устанавливались, – сказал Бакытжан Сагинтаев.

Контроль за исполнением поручений возложен на заместителя Премьер-министра Аскара Мамина.

Вне повестки заседания глава Правительства дал ряд конкретных поручений по усилению работы в период аномальных холодов. Премьер-министр отметил, что, по сведениям синоптиков, морозная погода продержится еще несколько суток. В настоящее время в 6 регионах страны температура воздуха опускается ниже 30–35 °C. В ближайшее время похолодание ожидается также в 4 южных регионах.

В связи с этим Бакытжан Сагинтаев поручил акиматам принять дополнительные меры по соблюдению температурных графиков работы тепловых сетей, особенно в малых городах на небольших котельных. Особое внимание надлежит уделить социальным объектам – больницам, школам и детсадам. Необходимо своевременно предупреждать население всеми доступными способами об отмене занятий в учебных учреж­дениях.

– Весь этот самый холодный период должен пройти для всех служб четко и слаженно. Отдельно обращаюсь к руководителям государственных органов и организаций, частных компаний с просьбой не задерживать своих работников допоздна и по возможности организовывать централизованный развоз сотрудников, – подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.