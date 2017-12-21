​Под крышей дома своего

Первый из них, построенный в рамках реализации программы «Нұрлы жол», стал частью жилого массива «Арай». Во время его ввода в строй 80-квартирный дом, строительство которого началось в апреле текущего года, порадовал руководство области своим внешним видом и качеством выполненных работ. Подрядчиком выступило уже хорошо зарекомендовавшее себя в регионе в качестве успешного застройщика ТОО «Агроспецстрой». Проект­ная стоимость составила более 643 млн тенге.

С 2017 года в регионе реализуется государственная программа «Нұрлы жер». В рамках программы из республиканского бюджета на текущий год было выделено 1,56 млрд тенге. Начато строительство 4 многоквартирных домов, 3 из них уже введены в эксплуатацию, в том числе – 80-квартирный в микрорайоне «Карасу». Пятиэтажка возведена ТОО «Проект Строй Сервис-92». На ее строительство, начавшееся в июле, затрачено более 585 млн тенге.

Общая площадь введенного в экс­плуатацию жилья по двум домам составила около 8 947 кв. м. Ключи от одно-, двух- и трехкомнатных квартир получили государственные служащие, бюджетные работники, многодетные семьи, военнослужащие, дети-сироты, неполные семьи и инвалиды, стоявшие в очереди на получение социального жилья.

– За 25 лет независимости нашей страны в Жамбылской области введено в эксплуатацию 4,9 миллиона квадратных метра жилья. Новые квартиры получили около 800 тысяч жамбылцев, – отметил заместитель акима области Галымжан Абдрайымов. – В частности, в рамках государственной программы развития инфраструктуры «Нұрлы жол» в массиве «Арай» в 2015–2017 годах был утвержден план 19 проектов и сдано в эксплуа­тацию 15 домов на общую сумму 8,57 миллиарда тенге. В текущем году мы полностью выполнили план по строительству 319,6 тысяч квадратных метра жилья.

У руководства области большие планы. К примеру, в ближайшем будущем в конце ул. Сулейменова на площади 362 га будет построен городок «Тараз-сити», состоящий из 309 многоэтажных домов на 10 300 семей.