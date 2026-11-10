Под крышей дома своего

В селе Туздыбастау Талгарского района состоялась церемония вручения ключей от квартир. Крышу над головой обрели 26 семей – многодетные и малообеспеченные граждане, выпускники детских домов, работники бюджетных организаций. Многие из них ждали этого дня долгие годы.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

К примеру, медработник Жанна Курманбекова, в одиночку воспитывающая троих детей, встала в очередь на улучшение жилищных условий еще 20 лет назад.

– Радость переполняет наши серд­ца! – поделилась виновница торжества. – Мы получили двухкомнатную квартиру – просторную, светлую, уютную. Спасибо всем, кто устроил нам этот долгожданный праздник. Желаю, чтобы и у других нуждаю­щихся скорее сбылись мечты о собственном жилье.

Аналогичные пожелания выразила Назгуль Сайпенова, вынуж­денная долгие годы скитаться по съемным углам с восемью детьми. По словам сельчанки, экономили на всем, чтобы платить аренду. Жили во времянках без удобств, топили печь, носили воду из колонок. Теперь эти мытарства позади.

Поздравив новоселов со знаменательным событием в жизни, аким Алматинской области Чингис Аринов пожелал им счастья, мира и достатка под обретенным шаныраком.

– Жить в собственном доме, радоваться успехам детей и проводить время в кругу близких – одно из главных жизненных благ, основа стабильности и уверенности в завтраш­нем дне, – подчеркнул аким. – Мы продолжим системную работу по повышению благосостояния граж­дан, обеспечению их доступным жильем.

В Талгарском районе свыше 9 тыс. очередников на улучшение жилищных условий. С начала года новоселье отметили 259 семей. Многим из них квартиры предоставлены за счет бюджетных средств. Часть новоселов купила жилье по льготной ипотечной программе Отбасы банка.

Квартиры в жилом комплексе «Керуен»­, построенном в селе Туздыбастау, сдаются под ключ в чистовой отделке. На территории ЖК оборудованы игровые и спортивные площадки­, зоны отдыха. Рядом вскоре построят еще восемь многоквартирных домов, школу и детский сад.

В эти же дни еще одно новоселье состоялось в административном центре Илийского района: в селе Отеген-батыр 15 семей стали обладателями собственного жилья.