Под крышей дома своего

Хорошая новость
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В селе Тузусай Талгарского райо­на введен в эксплуатацию многоквартирный дом, в котором обрели крышу над головой 29 семей. Среди новоселов – многодетные мамы, родители детей с инвалидностью, выпускники детских домов.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Поздравив виновников торжества со знаменательным событием в жизни, аким Алматинской области Чингис Аринов пожелал им счастья, мира и достатка под обретенным шаныраком. По его словам, повышение благосостояния граждан, обеспечение их доступным жиль­ем – одни из главных задач, поставленных Президентом страны.

– Проблемы очередников всегда находятся в зоне нашего внимания, – подчеркнул глава региона. – Мы продолжим системную работу в этом направлении и будем увеличивать жилищный фонд. Наличие собственного дома у каждой семьи, безусловно, приоритет.

Согласно статистическим данным, в Алматинской области в очереди на жилье состоят без малого 75 тыс. человек. С прошлого года за счет бюджетных средств для представителей социально уязвимых слоев населения приобретена 3 181 квартира.

Одна из новоселов Зиягуль Ержанова воспитывает ребенка с особыми потребностями. Сельчанка выразила огромную благодарность руководству страны и региона за внимание к проблемам сограждан.

– Мы встали в очередь на жилье в 2015 году, – рассказала она. – И вот наступил этот долгожданный день. Получили двухкомнатную квартиру – просторную, светлую, уютную. Желаю, чтобы и у других нуждаю­щихся скорее сбылись мечты о собственной крыше над головой!

К слову, квартиры в новом шести­этажном доме сданы в чистовой отделке, под ключ, оборудованы сантехникой, кухонными плитами и приборами учета. Подъезды оснащены пандусами, подъемниками и тактильной плиткой для удобств людей с инвалидностью. Благоустроена прилегающая территория, установлена детская игровая площадка.

В нынешнем году это уже третье новоселье в селе Тузусай, граничащем с Алматы. В последние годы здесь ведется масштабное жилищное строительство. Рядом расположены технопарк «Алатау» и Институт ядерной физики. В перс­пективе на территории населенного пункта планируется создать первый в республике специализированный наукоемкий город площадью 601 га. Уже разработан генплан, ведется подготовка землеустроительной документации.

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