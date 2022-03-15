Свежий выпуск
Под крышей дома своего
Калымов Асет
собкор по Алматинской области

Меценаты подарили квартиры малоимущим и многодетным землякам.

На днях сразу 12 семей талдыкорганцев стали обладателями собственного благоустроенного жилья. В числе счастливых новоселов – многодетные мамы, дети-сироты, малоимущие, люди с инвалидностью.

Ключи от квартир виновникам торжества вручили руководитель местного филиала благотворительного фонда «Харекет» Амангельды Толамисов и глава крестьянского хозяйства из Енбекшиказахского района Алматинской области Ерик Айдарбаев.

Как отметили инициаторы акции, в это сложное время, когда назревает очередной экономический кризис в стране, очень важно проявлять милосердие, заботу об окружающих. Оказание поддержки социально уязвимым слоям населения – гражданский долг людей, добившихся успеха в жизни. Когда-то государство помогло встать на ноги предпринимателям, теперь их черед помогать стране и народу.

К примеру, за годы существования благотворительного фонда «Харекет» нуждающимся со всех уголков Казахстана были вручены ключи от 593 квартир. До конца марта в рамках республиканской акции «Баспана» справят новоселье еще 70 семей казахстанцев. Отметив, что в республике немало людей, скитающихся по чужим углам, Амангельды Толамисов призвал всех, у кого есть возможность, протянуть им руку помощи.

– Долгие годы мы снимали жилье, часто переезжали с места на место, – рассказала на церемонии мама пятерых детей Алия Кавменова. – Было тяжело, испытывали массу неудобств. Теперь все наши мытарства остались позади. Я очень счастлива и благодарна всем, кто исполнил мою мечту, помог в трудной ситуации!

Поблагодарив меценатов, аким области Канат Бозумбаев подчерк­нул, что в Жетысу особое внимание уделяется вопросам повышения благосостояния людей, в том чис­ле обеспечению жильем малообес­печенных и многодетных семей. Решать эту проблему активно помогают предприниматели.

Так, в текущем году при поддерж­ке спонсоров начнется строи­тельство 15 многоквартирных домов. В планах местных властей – увеличить объемы жилищного строительства, потому как в очереди на жилье из госфонда стоят свыше 60 тыс. человек. И эта цифра постоянно растет.

– Ежегодно в регионе вводится в эксплуатацию порядка 3 тысяч квартир, – привел статданные аким. – Нам нужно увеличить этот показатель как минимум до 10 тысяч, иначе очередники так и будут ждать жилье по 20 лет, а то и больше. И здесь очень важна поддержка наших неравнодушных бизнесменов.

К слову, Алматинская область занимает одно из первых мест в респуб­лике по приросту населения, здесь наблюдаются высокая рождаемость и миграция. В регионе проживают свыше 59 тыс. многодетных семей, большинство из них нуждается в улучшении жилищных условий.

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