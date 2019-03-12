Свежий выпуск
Под крышу дома своего
Михаил Тё, Жамбылская область

Сразу после ее запуска к работе подключились филиалы семи банков второго уровня. При этом жителям Тараза предоставлена возможность приобрести жилье в новостройках массива «Арай». Еще в конце прошлого года для покупки были доступны 100 квартир, построенных по программе «Нұрлы жол». На сегодня прокредитовано приобретение 15 из них.

Вместе с тем с февраля текущего года появилась возможность приоб­рести жилье и в новом, 15-м мик­рорайоне, где в прошлом году сдано в эксплуатацию 9 кредитных многоэтажных домов, построенных в рамках программы «Нұрлы жер». Из 720 квартир на продажу по прог­рамме «7–20–25» выставлено 287.

От квартир в массиве «Арай» они отличаются меньшей площадью. Следовательно, по цене гораздо доступнее. Местные жители уже неоднократно интересовались жильем в новом массиве.

Есть и те, кто готов купить жилье у частных застройщиков, в том числе у компаний «Бином», «Құрылыс ТЭД» и других. Ими предоставлено 74 квартиры по более высокой цене. Немало и желающих обзавестись крышей над головой в Астане и Алматы.

В целом, по мнению директора областного филиала Национального банка РК Евгения Шарыгина, ипотечная программа «7–20–25» в регионе реализуется довольно неплохими темпами, что не может не радовать. Это стало возможным во многом благодаря хорошей информационно-разъяснительной работе и рекламной кампании. К примеру, на баннерах и уличных билбордах, LED-экранах и мини-мониторах идет ротация тематических видеороликов.

Кроме того, большую роль играет открытый в прошлом году информационный центр «7–20–25», где жители могут получить консультации по любым интересующим вопросам. На сегодня подано около 130 заявок на сумму более 1 млрд тенге. Из них одобрено 66 и выдано 57 кредитов на сумму почти 500 млн тенге.

Приобрести новое жилье изъя­вили желание представители различных отраслей. К примеру, 13 займов получено лицами, работающими в сфере образования, 2 – военными, 2 – государственными служащими, 7 – медиками, 9 – сотрудниками правоохранительных органов и другими.

Спрос на жилье есть, отметил Евгений Шарыгин, но вместе с тем он не превышает предложение, тем более что каждый год жилищный фонд пополняется. 

Популярное

Все
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Школьник разбился на мотоцикле в Алматинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 мая
В Сети появилось видео падения выпускника на Лексусе в канал с водой в Таразе
Алимханулы приблизился к Головкину в рейтинге The Ring
Алихан Смаилов обсудил сотрудничество с представителями ВОЗ
Отец с сыном угоняли мопеды в Алматы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Алихан Смаилов встретился с главой "Росатома"
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Один из разработчиков первой Конституции Казахстана высказался о новых поправках
ОСМС: мифы и реальность
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
Ряду казахстанцев присвоено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері – Указ Президента
Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в 52 странах – список избирательных участков
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное

Читайте также

Свежий выпуск
Мечта в объективе
Свежий выпуск
День ратификаций
Свежий выпуск
Самый уважаемый күйеу бала
Свежий выпуск
Передать по цепочке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]