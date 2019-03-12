Под крышу дома своего

Сразу после ее запуска к работе подключились филиалы семи банков второго уровня. При этом жителям Тараза предоставлена возможность приобрести жилье в новостройках массива «Арай». Еще в конце прошлого года для покупки были доступны 100 квартир, построенных по программе «Нұрлы жол». На сегодня прокредитовано приобретение 15 из них.

Вместе с тем с февраля текущего года появилась возможность приоб­рести жилье и в новом, 15-м мик­рорайоне, где в прошлом году сдано в эксплуатацию 9 кредитных многоэтажных домов, построенных в рамках программы «Нұрлы жер». Из 720 квартир на продажу по прог­рамме «7–20–25» выставлено 287.

От квартир в массиве «Арай» они отличаются меньшей площадью. Следовательно, по цене гораздо доступнее. Местные жители уже неоднократно интересовались жильем в новом массиве.

Есть и те, кто готов купить жилье у частных застройщиков, в том числе у компаний «Бином», «Құрылыс ТЭД» и других. Ими предоставлено 74 квартиры по более высокой цене. Немало и желающих обзавестись крышей над головой в Астане и Алматы.

В целом, по мнению директора областного филиала Национального банка РК Евгения Шарыгина, ипотечная программа «7–20–25» в регионе реализуется довольно неплохими темпами, что не может не радовать. Это стало возможным во многом благодаря хорошей информационно-разъяснительной работе и рекламной кампании. К примеру, на баннерах и уличных билбордах, LED-экранах и мини-мониторах идет ротация тематических видеороликов.

Кроме того, большую роль играет открытый в прошлом году информационный центр «7–20–25», где жители могут получить консультации по любым интересующим вопросам. На сегодня подано около 130 заявок на сумму более 1 млрд тенге. Из них одобрено 66 и выдано 57 кредитов на сумму почти 500 млн тенге.

Приобрести новое жилье изъя­вили желание представители различных отраслей. К примеру, 13 займов получено лицами, работающими в сфере образования, 2 – военными, 2 – государственными служащими, 7 – медиками, 9 – сотрудниками правоохранительных органов и другими.

Спрос на жилье есть, отметил Евгений Шарыгин, но вместе с тем он не превышает предложение, тем более что каждый год жилищный фонд пополняется.