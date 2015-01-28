Под куполами Кали-Юнуса Рухани Жаңғыру 1359 Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз

фото Виктора БАРБАША​​​​

Легенда гласит о купце-меценате, прос­лавишемся порядочностью, щедростью и скромностью. Прослышав о чудесах, творимых руками бухарских мастеров, он пожелал оставить любимому городу память и сделать добро для каждого из современников. И вскоре выросла на выжженном солнцем пустыре удивительная баня – храм чистоты и здоровья.



…Закрывая резную дверь, попадаешь в объятия стен-великанов. Восточные арки манят в глубину. Комнаты украшены фигурными нишами. Зал для молитвы, купальня, душа каждой бани – котельная. Отсюда по подземным каналам-артериям поступало тепло в парные.



Неповторимая конструкция бани позволяла свести циркуляцию воздуха до минимума. В помещения без окон свет проникал через стеклянные люки в куполах. Жар, шедший от самого пола, прогревал человека от пят до макушки. Очищая воздух, пар поднимался под купол. Секрет куполов (а их здесь одиннадцать) не раскрыт до сих пор. Одни утверждают, что купола помогали хранить тепло. Другие – что купол как элемент культовых сооружений придавал величественность и объемность месту для омовений, которые в старину считались священнодействием. И все же загадка, заданная бухарскими мастерами, по сей день не разгадана, а секреты теплоэнергетики и циркуляции воздуха в помещении непонятны даже нынешним профессорам.



Цирюльня, массажная, чайхана, зал для отдыха и бесед, склады и гостиница располагались в пристройках, примыкавших к зданию бани. Совершив положенные процедуры, можно было походить по этому маленькому государству.



Много лет баня ублажала горожан, заботясь об их здоровье и хорошем наст­роении. Но в годы советской власти ее забросили, и она постепенно пришла в негодность. Люди снесли все пристройки. Сравнялась с землей западная часть основного строения. Знаменитую и любимую всеми баню превратили в склад. Потом здесь разместили библиотеку. Но больше всего памятник пострадал во время активной застройки района. Росли жилые дома и административные здания. Многие – в непростительной близости к шедевру зодчих. И только после долгих лет забвения в 1982 году баню Кали-Юнуса внесли в свод памятников, охраняемых государством. Реставрация середины 80-х подарила старожилам надежду на ее возрождение. Но общение с древностью не терпит дилетантства, спешки и суеты. Работа строителей пережила, увы, всего несколько зим, а о памятнике вновь забыли.



Бережное прикосновение неравнодушных рук и заботу о каждом кирпичике баня ощутила лишь в 2001 году, когда Тараз начал готовиться к своему 2000-летию. Разгребая груды строительного хлама, специалисты жамбылской "Казреставрации" приступили к работе. Обрели прежнее величие легендарные купола. Филигранная кладка из особого туркестанского кирпича, по качеству сходного с древним, вернула бане былую красоту.



– Материал – это хранитель вечности, – считает директор государственного историко-культурного заповедника-музея "Памятники древнего Тараза" Такен Молдакынов. – Время разрушило сотни красивейших сооружений. Лишь благодаря поразительной прочности строи­тельного материала сохранились до нашего времени знаменитые мавзолеи "Айша-биби" и "Карахан". Баню Кали-Юнуса возвели из кирпичей прочных, как камень. К сожалению, секрет их состава утерян. Раскрыть его мечтает не одно поколение мастеров-реставраторов, но ключ до сих пор не найден.



Даря бане вторую жизнь, в заповеднике подошли к реставрации со всей ответственностью. Материалы, вплоть до состава раствора, утверждались в КазНИИ материальной культуры. Прораб Мельдебек Бихожаев, руководивший тогда работой, гордится сделанным: его мастера воссоздали здесь атмосферу давно ушедшего времени. Каждый ступивший под свод древней бани ощущал дыхание вечности.

Сначала хотели сделать баню действую­щей. Но передумали, и уникальная баня стала музейным объектом. Сегодня музей – вновь в руках реставраторов (время продолжает свою разрушительную работу). Дело доверено РГКП "Казреставрация", которым руководит Канат Туякбаев, ведь именно его прославленные мастера, такие как Нишан Раметов и другие, всю жизнь посвятившие этому трепетному искусству, возродили из руин мавзолей "Айша-биби", "Бабаджи-хатун", другие памятники древности. И очень скоро вновь помолодевшая баня Кали-Юнуса пригласит людей в свои по-прежнему загадочные и таинственные апартаменты.