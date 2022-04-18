Под магазин наркотиков приспособил свой гараж 60-летний житель Алматы

В городе Алматы задержан 60-летний мужчина с крупной партией наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Более 4 килограммов высушенной марихуаны и почти 1 килограмм гашиша изъяли из незаконного оборота полицейские Ауэзовского района Алматы и сотрудники управления по противодействию наркопреступности.

«60-летний уроженец Павлодарской области попал в поле зрения оперативников после заявления жителей одного из домов по улице Саина. По словам заявителей, фигурант занимался сбытом наркотиков, причем, отпускал «товар» прямо со своего гаража.

В ходе санкционированного обыска в гараже у подозреваемого обнаружен пакет с веществом растительного происхождения зеленого и коричневого цветов, а также патрон. Что-то из зелья уже расфасовано и приготовлено на продажу.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является высушенной марихуаной общим весом 4 килограмма 567,01 грамма. Другое вещество коричневого цвета является наркотическим средством гашиш. Вес изъятой партии составил 730,71 грамма. Речь идет о крупной партии наркотиков. А найденный патрон является боевым, калибра 9 мм», – информировал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

По данному факту ведется досудебное расследование. Деяния подозреваемого квалифицируются по пункту 3 части 3 статьи 297, части 3 статьи 287 УК РК. Он находится под стражей.