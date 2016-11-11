​Под маской благотворительности

Неравнодушные граждане жертвуют попрошайкам понемногу, но регулярно. Обы­ч­­­но ведутся на жалостливые истории о беспомощных детях, ветеранах, бездомных животных. Но всегда ли те, кто просят для себя или для других нуждающихся, честны с нами?

Я вижу просящих каждый день, проходя по улицам. Встречаю их с протянутой рукой, со слезами на глазах, нередко – с ребенком на руках или в коляске. Хотя часто, присмотревшись, видишь – вместо малыша лежит кук­ла. Похоже, спекуляция на чужой боли приносит стабильный доход.

…Ловко лавируя между рядами торговцев на алматинском базаре, пробирается дамочка со сковородкой. Кто-то из продавцов дает ей деньги, кто-то игнорирует. Видать, она здесь старожил. Меня, новенькую, она вычис­лила сразу. На ее просьбу подать я вместо денег протянула только что купленную самсу. Реакция последовала мгновенная: «нуждающаяся» обласкала меня нецензурной бранью.

Но это «бизнес» индивидуальный. А есть бизнес на благотворительности, прикрытый общественным движением, волонтерством и другими «легальными» идеями. На городском автовокзале встречаю парней-студентов. В руках – прозрачный ящик и описание душещипательной истории бедствующего инвалида. После моих вопросов, давно ли собирают деньги, сколько выходит в день и какой процент они получают, парни убегают…

– Многие люди рассмат­ривают волонтерство не как добровольную деятельность, а как заработок, – рассказывает Айжан Омирзак, директор одного из частных благотворительных фондов Алматы. – Но случаев воровства денег в нашей практике еще не возникало. Приходящие к нам волонтеры готовы сами отдать нуждающимся свои вещи и продукты.

Хотя этот легальный и не постыдный в понимании многих вид волонтерства мошенники уже освоили, признает она. Что немудрено: в многолюдном месте один волонтерский ящик набирает несколько тысяч тенге в день. И, если по точкам поставить десяток человек, то доход получается значительный. Об этом не принято говорить среди волонтеров, но они подтверждают, что большинство людей с ящиками для денег – мошенники. И в таких случаях деньги уходят куда угодно, но только не тем, кому они действительно нужны.

Мошенники активно срывают благотворительный куш и в Интернете. Причем если мошенника на улице можно схватить за руку и отвести в полицию, то проверить, куда идут деньги в Интернете, сложно. Во-первых, назначение платежа обычно прописывается как перевод средств, и ни слова о благотворительности. Во-вторых, номер киви-кошелька сегодня один, завтра – другой, а завести новую карту не проблема.

Поэтому, чтобы не стать жертвой мошенника, нужно помнить, что его главный враг – проверка фактов. Хочешь помочь – проверь информацию. Только так помощь дойдет до того, кто нуждается.