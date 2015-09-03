Под мелодии «хранителей Степи» Свежий выпуск 645 Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

фото Юрия Выблова

Открывая праздник музыки, аким Алматы Бауыржан Байбек поздравил алматинцев и гостей города с 20-летием Конституции, которая стала крепкой основой сегодняшнего успеха Казахстана.

– В преддверии государственного праздника и Дня Алматы «Парад оркестров» превратился в прекрасную традицию, создавая удивительную атмосферу дружбы и единения, – продолжил аким. – Такая традиция характера всем крупным городам мира. Ведь музыка и искусство озаряют нашу жизнь, делают ее прекраснее и лучше.

На протяжении 6 лет фестиваль традиционно дает старт Дню города. И объединяет людей, которые приходят насладиться высоким искусством. Организовали «Парад оркестров» Culture Development Foundation и акимат­ города.

Ежегодно хедлайнерами мероприятия становятся лучшие оркестры страны. Этот год не стал исключением – открыл музыкальную встречу академический фольклорно-этнографический оркестр «Отрар сазы» им. Н. Тлендиева под руководством Динзухры Тлендие­вой. В программу дня вошли знаменитые произведения Абая, Курмангазы, Нургисы Тлендиева и других великих музыкантов, которых по праву называют «хранителями Степи». Народные композиции, воспевающие подвиги храбрых батыров и любовь к Родине, перенесли любителей фольклорной музыки из современности к истокам казахского народа. Это песни «Бір бала», «Гүлдерайым», «Құсни Қорлан», а также произведения казахских композиторов. Народные песни звучали удивительно мелодично и красиво.

В исполнении эстрадно-симфонического оркестра акима города под руководством Александра Белякова также прозвучали музыка родной степи, знакомая с детства, произведения отечественных композиторов и европейские хиты. Они словно окутали гостей чарующими звуками. А песни Юрия Антонова, Аллы Пугачевой, групп «Самоцветы» и «Веселые Ребята» в исполнении профессионалов заиграли поистине новыми красками.

Финальный день «Парада оркестров» представил шарм европейских хитов, популярных во всем мире. Песни из репертуара Эдит Пиаф, Патрисии Каас, Лары Фабиан, Мирей Матье, группы «Битлз» очаровывали воспоминаниями минувших лет. Их композиции ожили в исполнении оперных солис­тов Казахстана и Государственного духового оркестра РК под руководством Каната Ахметова. Любимые песни Андреа Бочелли и Джо Дассена напомнили о первой любви и создали романтическое настроение. Такое настрое­ние переходило в ностальгию, ведь праздник музыки завершался. Зрители долго не отпускали артистов, благодаря их за удивительную радость от встречи с настоя­щим искусством!