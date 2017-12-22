​Под морским флагом

В церемонии приняли участие главнокомандующий Военно-морскими силами ВС РК вице-адмирал Жандарбек Жанзаков и аким Мангистауской области Ералы Тугжанов. Разделить с моряками радость пришли представители местных исполнительных органов Мангистауской области и областного центра, военнослужащие и члены их семей.

Как сообщается, экипаж судна прошел проверку интенсивной подготовкой во время испытаний корабля в море в самых разных условиях и режимах. Ракетно-артиллерийский корабль «Мангыстау» введен в боевой состав Военно-морских сил в октябре текущего года. Новая боевая единица предназначена для охраны и обороны территориальной целостности казахстанского сектора Каспийского моря.

Полное водоизмещение 43-мет­рового корабля составляет около 250 тонн, ширина – 8 м, осадка – 2,5 м, мореходность – до 7 баллов, автономность равняется 10 суткам, дальность плавания – 2 000 миль. Скорость полного хода достигает 27 узлов. Корабль оснащен необходимым вооружением.

Добавим, что ракетно-артиллерийский корабль «Мангыстау» построен на отечественном заводе «Зенит» в Уральске.