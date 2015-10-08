Под мухой Свежий выпуск 590 Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область

Зачем употреблял – да думал, пронесет, принял на грудь всего-то рюмашечку, определили же легкую степень… Примерно так оправдывались менеджеры госслужбы, оказавшись на очередном заседании диссовета. Рассматривались сразу три дисциплинарных дела: в отношении руководителя отдела предпринимательства и промышленности Енбекшильдерского района Нургельды Рахимжанова, руководителя отдела ЖКХ Аршалынского района Ивана Ратушняка и руководителя теринспекции Министерства сельского хозяйства Есильского района Жаслана Ахметбекова.

Три штрафника и три руководителя, не много ли для одного раза? Тем более И. Ратушняк разъезжал на служебном автомобиле в праздничный день, да еще ночью, в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с иномаркой. Здесь уже не легкой степенью пахнет, впрочем, какая разница. Легкая степень, прокомментировали наркологи, может определиться и при употреблении бутылки.

Явно чиновник так выпил, что не увидел из-за поворота «коллегу», тот, как позже выяснилось, вообще еле стоял на ногах. Так сказать, встретились два одиночества под мухой. На служебном авто почти в 22.00 возвращался из Макинска подшофе Н. Рахимжанов. Обмывал ремонт машины, признался он. Все наши «герои» в ходе судебного заседания вины своей не отрицали, их лишили права управления транспортными средствами на 3 года.

Пьяным за рулем общество давно вынесло свой жесткий и справедливый вердикт: преступление, позор, последнее дело... Кодекс чес­ти госслужащих к этому добавляет: «слуги народа» обязаны соблюдать установленные законом ограничения и запреты, сохранять и укреп­лять доверие общества к госслужбе, своими действиями не давать повода для обоснованной критики, не допускать случаев антиобщественного поведения...

Сколько негатива и, я бы сказал, презрения обрушивается на тех, кто управляет транспортом под хмельком. Нет же, любителям подобного «хобби» все по барабану. Как будто для них придумана поговорка «А Васька слушает да ест». ПДД ужесточаются, фактов задержания по «01» меньше не становится. Например, в Акмолинской области за 9 месяцев задержаны в нетрезвом состоянии свыше 2 300 водителей. Куда уже больше.

На том же диссовете все чаще и чаще рассматриваются поступки госслужащих, нарушивших Кодекс чести именно в этой номинации. Подопьют и почему-то обязательно садятся за руль служебного автомобиля, его, дескать, не жалко, можно и разбить, спишут. Кстати, руководитель отдела ЖКХ Аршалынского района еще в начале мая угробил при автоаварии служебный транспорт. Прошло почти 5 месяцев, а он его не восстановил. Непонятна позиция акима района, спокойно созерцающего на своего подчиненного, как тот неуклюже заглаживают вину, не торопясь восстановить ущерб государству. Личную машину, вне всякого сомнения, И. Ратушняк сделал бы за неделю.

Вся страна перешла на режим экономии, а на местах отдельные чиновники продолжают использовать служебный транспорт и бюджетный бензин в личных целях, да еще, управляя им, умудряются пропустить несколько рюмашек спиртного. У многих имеются персональные водители, но вся закавыка в том, что в «семейные» рейсы их брать не сподручно, могут невзначай и сболтнуть про внерабочие похождения шефа.

Каются грешники, краснеют на трибуне, когда их призывают к ответу, а все равно пьют за рулем, особенно после работы.

– Когда еще стресс снимать? – оправдывался один из штрафников. – Двенадцать часов на службе, только вечером...

– За руль под мухой зачем садиться? – задавали ему вопрос.

– Так получилось...

Во время одного из совместных рейдов с гаишниками («Казахстанская правда» таковые практикует часто) остановили в отдаленном поселке автомобиль под управлением акима сельского округа. Лицо красное, перегаром несет за три версты. Почуяв неладное, местная власть начала «дико» извиняться, объясняться, мол, в соседнем доме проходило сватовство, он был почетным гостем, предложили выпить за молодых, не отказался, коттедж его рядом, думал, доберется без приключений, а тут откуда ни возьмись – патрульная машина.

Закончив сбивчивый оправдательный монолог, изрядно подвыпивший водитель-чиновник вспомнил, что лучшая защита – это нападение, заявил: «Господа полицейские, я же аким, неужели рука поднимется наказать?» «На акима в первую очередь и поднимется, – не выдержали сотрудники ДПС, – какой пример показываете для остальных?»

Прочитали лидеру местной исполнительной власти нравоучительную лекцию, которая ему явно не понравилась. Моментом слетела с него искусственная вежливость, послал нас подальше, закрыл машину на ключ и отправился пешком по своим делам. Позже к нему были приняты соответствующие меры, а его вызывающее поведение навевает на такую мысль. Власть внемлет, когда ей указывает вышестоящее руководство. На остальных она смотрит сверху вниз, давая понять, кто в доме хозяин.

Кстати, похожий факт рассматривался на этом же диссовете в отношении акима Кенесского сельского округа Аккольского района Тулеша Абдрахманова. Жалоба на него поступила от местных жителей в райакимат. Тот переслал ее в дисцип­линарный совет, снимая с себя ответственность. Факты с выездом на место подтвердились. Они и фигурировали в официальном документе: «...недоброжелательно относится к людям, грубит, может оскорбить человека, при этом не забывая заявить: «Ты кто такой, какое имеешь право указывать акиму?»

Абдрахманов, выйдя за трибуну, вину свою отрицал полностью, рассказал о своей прошлой героичес­кой биографии, давая понять, что по природе не смог стать таким злодеем, как указывают жители округа. «Всем не угодишь, это наговоры, – оправдывался аким, – люди за меня горой». Но его прервали, дыма без огня не бывает, причем жалобу подписали 8 человек.

Пришел на госслужбу, наше мнение, – должен быть кристально чис­тым и честным. А если еще и избран, именно избран, акимом сельского округа, даже одна жалоба от населения не придает авторитета твоей власти в целом.



