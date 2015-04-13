Под музыку военного оркестра

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Юрий ЛИФИНЦЕВ
Массовый заезд по марш­руту площадь Республики – парк Первого Президента Казахстана собрал более 3 тыс. участников. Дебютировали в нем в одной команде члены недавно созданного любительского велоклуба «Алматы жастары» – звезды казахстанского шоу-бизнеса. Остальные же участники вполне могут себя причислить к компании завсегдатаев веломаршей. Это и студенты 16 высших учебных заведений города, и обучающаяся в спортивных школах молодежь, и уважаемые ветераны.
Вместе с акимом Алматы Ахметжаном Есимовым дистанцию в охотку проехал директор Всемирных зимних универсиад Милан Августин (Словакия), выступивший перед участниками во время церемонии награждения. Он передал алматинцам теплые слова поздравления от президента Международной федерации университетского спорта (FISU) Клода-Луи Гальена, а от себя добавил, что впечатлен размахом велосипедного движения в Алматы и не сомневается в успешном проведении у нас в 2017 году 28-й Всемирной зимней универсиады.
Ахметжан Есимов в подтверждение растущей популярности велоспорта в городе привел такие цифры. В минувшем году в распоряжении увлекающихся спортом алматинцев находились 90 тыс. велосипедов, а в ближайшее время надо довести их число до 100 тыс. «Чтобы каждый пятнадцатый алматинец владел экологически чистым транспортом», – пояснил глава города.
С каждым годом в Алматы растет количество магазинов, торгующих велосипедами (сейчас их 26), пунктов проката и мастерских. С каждым годом растет и число участников городских велопробегов.
На финише физкультурников и спортсменов Алматы встречал военный оркестр под управлением Елены Евстратенко, призы в различных номинациях получили самая яркая группа гонщиков и самые юные участники пробега.

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