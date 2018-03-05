​Под надежной страховой защитой

Представил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности» на пленарном заседании палаты председатель Национального банка РК Данияр Акишев. Глава Нацбанка рассказал мажилисменам о том, что цели законопроекта – совершенствование законодательства в сфере страхования и обеспечения защиты интересов населения при получении ими услуг страхования и развития страхового рынка.

Условно в проекте закона можно выделить пять основных блоков. Во-первых, это введение онлайн-страхования. Во-вторых, изменение подходов к страхованию казахстанцев, выезжающих за рубеж. В-третьих, введение вмененного страхования. Четвертый блок посвящен совершенствованию механизма досудебного урегулирования через расширение функций страхового омбудсмена. Последний блок направлен на расширение системы дополнительного гарантирования по социально важным видам страхования жизни.

Цифровизация в страховании

Одна из главных новелл законопроекта – внедрение онлайн-страхования, столь давно ожидаемое потребителями.

Как известно, в банках уже давно внедрены и успешно используются всевозможные формы предоставления онлайн-услуг. На страховом рынке из-за особенностей законодательства онлайн-услуги пока не получили должного развития.

Глава Нацбанка напомнил, что в Казахстане всегда остро стоит вопрос о доступности финансовых услуг в регионах, в первую очередь за пределами областных центров и на селе. Есть много примеров, когда наши граждане не имеют доступа к базовым банковским продуктам, не говоря уже о страховании.

– Расширение присутствия финансовых институтов на региональном уровне через открытие филиалов и представительств не всегда возможно. Банки и страховые компании – это частные институты и нацелены на оптимизацию затрат. Поэтому при недостаточном спросе и рентабельности они значительно сокращают в регионах свое физическое присутствие. По­этому самое оптимальное решение – скорейшая цифровизация страховой отрасли. Это позволит обеспечить географическую доступность страховых услуг для наших граждан и ускорит все процедуры, – подчеркнул Данияр Акишев.

По словам председателя Нацио­нального банка, успеху этого проекта будет способствовать современный уровень проникновения Интернета, в том числе в отдаленных районах.

– Почему мы думаем, что это сработает? Изменились среда и условия. Цифровизация и ­покрытие телекоммуникациями и Интернетом стали реальным трендом, который ускоряет процессы во всех отраслях. Если в 2005 году только 4% населения были пользователями Интернета, то сейчас – уже около 80%. Цель поправок – соз­дание удобных условий для наших граждан при получении услуг страхования. Население и предприятия смогут заключать договоры через Интернет без посещения офиса страховой компании и посреднических услуг агентов, – отметил он.

Ожидается, что после принятия закона будут созданы условия, когда жителям отдаленных населенных пунктов не нужно ехать в областной центр за страховым полисом или прибегать к услугам посредников. В перспективе отсутствие ­посредников повлечет снижение стоимости страховки.

По данным Нацбанка, в развитых странах доля онлайн-страхования доходит до 70%. В России онлайн-страхование автограж­данской ответственности дейст­вует с 2017 года.

Однако запуск онлайн-страхования требует не только законодательных поправок, но и значительной работы государственных органов. Уже ускорены все работы по интеграции баз данных министерств и ведомств. Потребуется повышение технической оснащенности надзорных органов. В частности, необходимо обеспечить максимальную защиту всех данных граждан в базе данных по страхованию.

Данияр Акишев рассказал, что во время подготовки законопроекта при обсуждении механизма онлайн-страхования ответственности автовладельцев была проведена большая работа с Министерством внутренних дел по механизму, как будет работать проверка наличия полиса у авто­владельцев.

Предполагается, что авто­владелец сможет приобрести страховой полис онлайн через сайт страховой компании. После этого клиент получает уникальный номер страхового договора, который присваивается Единой страховой базой данных. Все данные будут находиться в этой базе данных в режиме реального времени. За счет онлайн-доступа к Единой страховой базе данных работники дорожной полиции в круглосуточном режиме в любой рабочий или праздничный день смогут проверить наличие страховки автовладельца, не требуя при этом бумажного полиса.

Вопросы защиты от киберугроз крайне актуальны в свете реализации проектов в сфере цифровизации. В связи с этим онлайн-страхование требует соблюдения жестких условий безопасности Единой страховой базы данных. На сегодня эта база данных находится в собственнос­ти у государства и отвечает всем требованиям по соблюдению тайны страхования. Это касается в первую очередь максимальной ответственности за сохранность информации и неприкосновенность личных данных.

Отдых без забот

Еще одна инициатива регулятора финансового рынка призвана окончательно решить проблему, с которой казахстанцы иногда сталкиваются во время зарубежного отдыха. Законопроект предусмат­ривает переход от страхования ответственности тур­оператора к страхованию самого туриста, выезжающего за рубеж.

– Сейчас при страховании ответственности туроператора страховка работает только, если будет доказано, что туроператор ошибся, а это случается достаточно редко. Турист, как правило, остается один на один со своими проблемами, в основном связанными с возмещением вреда здоровью, – пояснил председатель Национального банка.

Предполагается, что схема страхования туристов, выезжающих за рубеж, будет изменена и будет выглядеть следующим образом: туроператор при реализации путевки будет обязан выдать турис­ту страховой сертификат. В этом до­кументе будут указаны контактные данные международных компаний, организующих в круг­лосуточном режиме помощь по доступу к медицинским услугам за рубежом.

При наступлении страхового случая за рубежом турист не будет нести расходы по оплате медицинских услуг, экстренной медицинской помощи и репат­риации. Эти расходы покрывает страховая компания через международную компанию, организую­щую помощь туристу.

Ожидается, что стоимость страхования для туроператора будет невысокой – около 320 тенге в день. При этом страховое покры­тие будет составлять от 3 до 16 миллионов тенге. Данная страховка будет работать только для туристов, которые обращаются к услугам туроператоров. Туристы, которые не обращаются к туроператорам, и граждане, самостоя­тельно выезжающие за рубеж, несут ответственность за себя самостоятельно, и государство не может обязать их застраховаться.

Индивидуальный подход

Глава Национального банка проинформировал парламентариев о сути вмененного страхования, которое вводится в новом законопроекте.

Как известно, опыт многих развитых стран демонстрирует тенденцию перехода от традиционного обязательного страхования к его модифицированному виду – вмененному страхованию. Например, во Франции существуют более 120 видов обязательного страхования, и из них только 4 регулируются Страховым кодексом, то есть на уровне отдельного законодательного акта.

Данияр Акишев пояснил, что вмененное страхование – это страхование, которое обязательно для отдельных профессий, но его условия определяются договором между страховой компанией и ее клиентом, а не прямо законом. Так, при обязательном страховании все условия страхования, тарифы и выплаты прямо установлены в отдельных законах. Такой подход оправдан при стандартных и массовых видах страхования. Однако в отдельных видах страхования требуется гибкость, необходим индивидуальный подход к клиенту и его рискам.

– Введение вмененного страхования позволит как страховой компании, так и ее клиенту предусмотреть договором гибкие условия страхования. Определяя четкий перечень рисков, можно установить правильный тариф для клиентов. Индивидуальный подход к клиенту – это и есть основное преимущество вмененного страхования, – отметил глава финансового регулятора.

В досудебном порядке

Одобренный в первом чтении законопроект предусматривает расширение деятельности страхового омбудсмена для развития института досудебного урегулирования.

Сегодня институт урегулирования споров представлен страховым омбудсменом. Этот институт существует в Казахстане с 2007 года. Изначально он создавался для рассмотрения спорных ситуаций во взаимоотношениях между самими страховщиками, а также между страховщиками и их клиентами – держателями полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспорт­ных средств (ОГПО ВТС). Таким образом, до настоящего времени полномочия омбудсмена распространяются только на страхование ответственности автовладельцев. Поправки в страховое законодательство распространят полномочия омбудсмена на иные виды страхования.

После принятия закона клиент страховой компании сможет обратиться к страховому омбудсмену за защитой в случае несогласия с размером выплаты по любому виду страхования. В частности, омбудсменом будут рассматриваться споры физических лиц и малых предприятий. Исходя из международного опыта, установлен лимит на суммы споров, которые уполномочен рассматривать омбудсмен. Он составляет 10 тысяч месячных расчетных показателей, или 24 миллиона тенге.

Под гарантией государства

С целью защиты интересов граждан во взаимоотношениях с игроками страхового рынка законопроектом вводится дополнительная гарантия страховых выплат по социально значимым продуктам страхования жизни.

– В мае 2015 года были внесены изменения в законодательство по обязательному страхованию работника от несчастного случая на производстве. Уважаемые депутаты, вы помните этот закон. Мы его много обсуждали в Парламенте. Был найден оптимальный баланс ответственности между государством, работодателем и страховой компанией. Это позволило обеспечить устойчивость системы на будущее, – напомнил Данияр Акишев.

Однако, по его словам, требуются дополнительные механизмы гарантии для сбережений по аннуитетам. С этой целью законопроектом предусмотрено гарантирование Фондом исполнения обязательств по страховым выплатам по пенсионным аннуитетам и аннуитетам работников, потерявших трудоспособность. Предполагается, что этот механизм будет применяться в случае ликвидации страховых компаний, чтобы этот процесс был максимально безболезненным для их клиентов. Гарантия будет действовать в период ликвидации страховой компании до передачи всех обязательств другой страховой компании. Эти поправки позволят получателям своевременно получать свои деньги из фонда.

Законопроект предусматривает и ряд других поправок, на­целенных на создание условий для дальнейшего полноценного развития страхового рынка.

Коллективный труд

Председатель Национального банка поблагодарил депутатов Мажилиса за работу по улучшению законопроекта в период его рассмотрения рабочей группой.

– После внесения законопроекта Правительством в Мажилис в рамках рабочей группы была проведена значительная работа по улучшению законопроекта. Хотел поблагодарить депутатов Мажилиса за все предложения, которые обсуждались на рабочей группе. Это реально усилило защиту наших граждан, – подчерк­нул Данияр Акишев.

В свою очередь депутат Мажилиса Парламента, член Комитета по финансам и бюджету Сергей Симонов подтвердил, что рабочая группа проделала большую работу при рассмотрении законопроекта. По его словам, было проведено семь заседаний рабочей группы с учас­тием депутатов, представителей государственных органов, а также неправительственных организаций. Рассмотрено около 200 предложений депутатов. Кроме того, 2 февраля текущего года в рамках обсуждения этого законопроекта проведено совместное заседание Совета по экономической политике при фракции партии «Нур Отан» и Комитета по финансам и бюджету с участием Национального банка, центральных государственных органов и представителей страхового рынка.

Мажилисмен подчеркнул, что деятельность рабочей группы продолжится, и в рамках подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении он будет доработан с учетом предложений и замечаний, высказанных депутатами.

– Сегодня коллеги поднимали вопросы по усилению защиты прав потребителей страховых услуг, улучшению условий страхования и снижению стоимости страховых продуктов для населения и бизнеса, развитию на страховом рынке добросовестной конкуренции и так далее. На заседаниях рабочей группы до второго чтения данные вопросы мы рассмотрим внимательно с разработчиками, участниками страхового рынка и доработаем соответствующие нормы законопроекта, – заключил он.

О своей полной поддержке проекта законодательных поправок на заседании палаты заявила и депутат Мажилиса Парламента Снежанна Имашева, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе. Парламентарий отметила, что законопроект призван устранить некоторые проблемы регулирования страхового сектора, повысить его эффективность и увеличить уровень доверия со стороны населения.

– Рассматриваемый нами проект закона разработан в целях повышения эффективности правового регулирования страховых организаций, усиления способов надзора за деятельностью участников страхового рынка. Это способствует укреплению национального страхового рынка и повышению уровня доверия. Выполняя функции сбережения и инвестирования, данный сегмент должен обеспечить стабильный рост экономики, – сказала Снежанна Имашева.

Страхование – это перспективная отрасль финансового сектора, имеющая колоссальный потенциал для развития. Успех этого направления зависит от многих факторов, в том числе от развития законодательной базы, эффективности налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, качества надзора за оказанием страховых услуг, состояния финансовых организаций.

Особую актуальность эта работа приобретает в свете усиливаю­щихся процессов интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в связи с вступлением Казахстана во Всемирную торговую организацию.

Как известно, в 2020 году завершится переходный период в рамках вступления Казахстана в ВТО, после истечения которого в стране будет разрешено открывать прямые филиалы иностранных страховых компаний, которые соответствуют ряду требований. Это повысит уровень конкуренции на рынке, и отечественным компаниям следует быть максимально подготовленными к этому.

– В условиях интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и глобальных условиях, а также в связи с вступлением нашей страны во Всемирную торговую организацию развитие страхового рынка стало очень важным процессом. Вместе с тем в целях улучшения страховых условий, развития добросовестной конкуренции, защиты получателей страховых услуг, необходимо доработать некоторые нормы проекта закона. При этом в проекте закона необходимо конкретно прописать некоторые нормы. Это позволит в будущем регулировать страховую деятельность, усилить защиту интересов участников страхового рынка и предотвратить проблемы на страховом рынке, – сказала депутат Мажилиса.

Член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан Бахытбек Смагулов также выразил поддержку разработанному Национальным банком РК закону, подчеркнув, что его нормы «позволяют защитить права ­потребителей финансовых услуг и создают возможности для создания эффективного механизма их реализации».

Особо он остановился на перс­пективах внедрения онлайн-страхования, что полностью соответствует задачам, поставленным в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». Также мажилисмен отметил важность совершенствования системы страхования туристов, выезжающих за рубеж, которые не должны оставаться один на один со свои­ми проблемами, находясь вдали от дома.

В завершение депутат выразил удовлетворение тем, как реализуется поручение Главы государства о повышении статуса государственного языка, в том числе в час­ти его использования в работе ­Правительства и Парламента.

– Я считаю, что первые долж­ностные лица государственных органов должны быть в этом отношении примером. Сегодняшний доклад Данияра Талгатовича был очень хорошо подготовлен. Так как он возглавляет главный банк страны, очень отрадно, что такие лица полностью поддержали слова Главы государства и выступают на государственном языке, – сказал Бахытбек Смагулов.