​Под народным контролем

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Адина НУРБЕРГЕН

Как подчеркнул депутат Мажилиса, председатель Комитета палаты по законодательству и судебно-правовой реформе Нурлан Абдиров, Закон «Об общественных советах» разработан в целях реализации ­99-го шага Плана нации.

– Фактически создается новый общественный институт, – считает депутат. – Однако он появляется не на пустом месте. К моменту принятия закона в республике существовало около 2,5 тысячи различных общественных образований, созданных совместно с представителями общественности и государственных органов. Кроме того, в составе Ассамблеи народа Казахстана действуют 1 370 советов общественного согласия в разных регионах республики.

Помимо этого, при акима­тах существовали разного рода общественные организации.

– Например, при акимате Алматы до прошлого года насчитывалось 19 разных комиссий и советов: по вопросам предпринимательства, по делам молодежи, по поддержке малого и среднего бизнеса, – напомнил Нурлан Абдиров. – Только они все были «точечными», по конкретной тематике, для решения отдельных вопросов.

Говоря о новой структуре с участием общественности, депутат отметил, что закон, который начал действовать с 1 января текущего года, предусмат­ривает создание общественных советов (ОС) во всех административно-территориальных единицах, где есть маслихаты, а также в районах крупных городов, где местные представительные органы не предусмотрены. На уровне сельских округов, поселков, где нет маслихатов, специальным общественным институтом является собрание представителей местного сообщества, избираемых сходом. Функции ОС, чтобы не создавать дублирующих структур, переданы этим собраниям.

– Сегодня у общественных советов по закону большой круг полномочий, включая обсуждение проекта бюджета территории или госоргана, обсуждение отчета об исполнении этого бюджета, проек­тов стратегических планов развития территорий, нормативно-правовых актов, рассмотрение вопросов, затрагивающих права и свободы граждан, – добавил глава комитета. – При центральных исполнительных органах также созданы общественные советы. Исключение составляют, согласно второй статье закона, Генеральная прокуратура, Министерство обороны, Администрация Президента, Конституционный совет, Служба государственной охраны и еще ряд госорганов.

По словам Нурлана Абдирова, первый принцип деятельности советов – работа на общественных началах. По закону не менее двух третей каждого совета должны составлять представители гражданского общества. Их по специальному конкурсу отбирают из представителей некоммерческих организаций, а также из граж­дан, выдвинувших свои кандидатуры путем самовыдвижения.

Второй принцип – автономность. Каждый из общест­венных советов не подчинен другому. Соответственно, в Казахстане нет вертикально интегрированной сети общественных советов, подчиненных одному респуб­ликанскому совету.

Третий принцип – добровольность.

Отмечая детали формирования общественных советов, депутат обозначил еще один непростой вопрос. В ранее существовавших общественных структурах лидирующие позиции часто занимали известные общественные деятели. Нередко случалось, когда обсуждался острый и резонансный вопрос, один общественник должен был заседать одновременно в нескольких советах.

– Подчеркну, это касается только советов, созданных совместно с цент­ральными исполнительными органами, здесь человек, который хочет быть в составе совета, должен выбрать, что для него важнее: быть в совете при Министерстве иностранных дел или же, например, в совете при Министерстве внутренних дел, – уточнил Нурлан Абдиров.

Он также сообщил, что при разработке требований к потенциальным членам ОС были взяты за основу существующие требования к кандидатам в депутаты маслихата. Только возрастная планка была снижена с 25 до 18 лет, чтобы в ОС могли войти представители студенчества и работающей молодежи, различных НПО, ориентированных на молодых казахстанцев.

О том, как новые общественные институты взаимодействуют с Парламентом, рассказал на брифинге депутат Мажилиса Серик Сейдуманов.

– Депутаты Парламента поддерживают постоянную связь с ОС, в первую очередь речь идет о консультациях по вопросам деятельности общественных советов, – отметил он. – В нынешнем году проведено несколько видеоконференций с участием депутатов Мажилиса – разработчиков закона.

Кроме того, по его словам, совместно с ПРООН и другими международными организациями парламентарии запланировали проведение семинаров-тренингов. Первый уже прошел в Южно-Казахстанской области. Начиная с 19 мая такие семинары пройдут во всех регионах.

Таким образом, в тесном взаимодействии с Парламентом и общественными организациями в Казахстане создается новый общественный институт, благодаря которому будет сделан решающий шаг к формированию в Казахстане открытого, транспарентного госуправления и государства, подотчетного обществу.

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