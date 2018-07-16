Под небом Бурабая

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Аида Ахметова

Произведение, которое называют жемчужиной казахского оперного искусства, представил Государственный театр оперы и балета Astana Opera.

«Биржан – Сара» занимает особое место в истории молодого столичного театра: в 2013-м он был открыт именно этим произведением, а весной нынешнего года состоялась премьера шедевра в новой музыкально-сценической редакции, имевшая грандиозный успех. В современном ярком зрелищном спектакле использованы новейшие театральные технологии. Его постановку осуществили дирижер-постановщик Абзал Мухитдинов, режиссер-постановщик Асхат Маемиров, режиссер-консультант Михаил Панджавидзе, художники-постановщики и сценографы Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов.

Чтобы придать постановке большую достоверность и масштаб, показать уникальную природу Казахстана, было решено поставить «Биржан – Сара» в красивейшем месте страны – в Боровом. Проект реализован при поддержке Министерства культуры и спорта в рамках празднования 20-летия столицы.

Astana Opera имеет опыт работы на открытых пространствах, однако ранее такие спектакли проходили в городе. Репетиции в Бурабае, земля которого исторически связана с сюжетом «Биржан – Сара», шли несколько дней. Сохранены и драматургия, и эксклюзивные сценографические решения, а природа Бурабая придала спектаклю особый колорит, открыла для артистов и музыкантов новые возможности. Высокое звездное небо, могучие сосны, легкое дуновение ветра, запах хвои… Величественную тишину пос­тепенно заполнила прекрасная музыка Мукана Тулебаева. Спектакль обрел особую возвышенность и эпический размах.

Великолепно играл симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова, замечательно звучал хор под руководством заслуженного деятеля Казахстана Ержана Даутова. Вдохновенно пели и играли солис­ты: лауреат международных конкурсов Меир Байнеш, заслуженная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии Майра Мухамедкызы, заслуженные деятели Казахстана Жанат Шыбыкбаев, Дина Хамзина, Салтанат Ахметова, а также Талгат Галеев, Шынгыс Расылхан, Рамзат Балакишиев, Беимбет Танарыков.

Финал спектакля – печальный и светлый – оставил сильные впечатления, как и сама опера: история любви Биржана и Сары живет в памяти народа, о ней поют и сегодня. И это так созвучно тому, что писал о своем сочинении композитор: «В опере «Биржан – Сара» я стремился передать благородные романтические чувства героев, высокие патриотические мечты народа. Народное творчество – неиссякаемый источник вдохновения для каждого из нас».

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