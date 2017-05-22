​Под небом Родины

– Александр Федорович, вы сняли более 40 документальных фильмов, которые можно было бы объединить общим понятием – «Страна и мы», «Человек и история», потому что в них история Казахстана показана через судьбы конкретных людей. Не является исключением и фильм «Возвращение Золотого человека». как получилось, что эта лента связана с нашими государственными символами – гербом и флагом?

– Знаете, когда я еще был мальчишкой, нам в школе читали книжку, которая так и называлась – «Твой флаг и герб». Мне это почему-то запомнилось, и когда Казахстан стал независимым, я подумал: почему бы не сделать фильм о символах нашей суверенной страны, причем рассказать об этом действительно через судьбы конкретных людей?

Мы встретились с автором флага заслуженным деятелем искусств Казахстана Шакеном Ниязбековым, который рассказал, что голубой флаг с национальным орнаментом, золотым солн­цем и парящим силуэтом орла в центре – это символ свободы, независимости и суверенитета Казахстана. Даже одноцветие фона является символом – символом единства Казахстана.

Кстати сказать, голубой цвет традиционен для тюркских народов. На флаге он означает бесконечность неба, благополучие, мир и единство. А солнце – источник жизни, его так много в наших бескрайних степях. Не случайно на флаге появился и орел. С одной стороны, в геральдике орел означает государственную власть, а для степняков это и символ независимости, стремления к высоте, полет в будущее. Вместе с тем орел – мощная сила, способная дать отпор любому, кто посягнет на его свободу.

Автор герба, заслуженный архитектор Казахстана, лауреат Государственной премии РК Шот-Аман Уалихан, рассказал, что он начал разрабатывать государственную символику, когда еще Казахстан не был независимым государством. Уже тогда родился образ шанырака как символа общего дома всех людей, проживаю­щих в Казахстане. Как известно, на гербе изображены и тулпары – мифические крылатые кони. Кстати сказать, такие же кони украшают шлем иссыкского Золотого человека. А на гербе они как бы оберегают шанырак с двух сторон.

– А правда ли, что казахстанский герб побывал в космосе?

– Это действительно так. В 1991 году, когда полетел в космос первый казах­станский космонавт Тохтар Аубакиров, Шот-Аман Уалихан предложил ему взять в космос тогда еще вариант казахстанского герба. И когда мы встретились с Аубакировым, он рассказал, что, хотя космонавтам и запрещалось брать с собой неутвержденные предметы, он получил разрешение, чтобы герб нашей страны был вышит на его костюме, в котором он работал на орбитальной станции.

И мне было очень приятно, когда герои моего фильма говорили, что Казахстан – страна многонациональная, а орел в голубом небе, конечно же, оберегает всех нас. Каждого граж­данина, какой бы национальности он ни был.

Название фильма «Возвращение Золотого человека», о котором также рассказывается в фильме, появилось потому, что это тоже объединяющий символ нашего Казахстана, устремленного в счастливое будущее.