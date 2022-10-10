Под непрерывным конституционным контролем

Уже совсем скоро в стране начнет действовать Конституционный суд, полноценный и мощный «телохранитель» норм национальной Конституции, на который возложено обеспечение верховенства Основного закона на всей территории государства. К тому же, как показывают политические события в отдельных государствах, он может выступить последним бастионом государственной власти в системе использования сдержек и противовесов.

Идея образования Конституционного суда основательно мотивирована и поддержана Главой государства в его Послании от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Полагаю, что это естественный ход в истории дальнейшего развития нашей правовой системы и системы конституционного правосудия.

Какие надежды мы связываем с появлением особого высшего суда, призванного отслеживать, опи­раясь на обращения разных субьектов права и правовые источники, конституционность норм действующего права в делах и спорах, возникающих на основе Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров республики?

Очевидно, что Конституционный суд – это не суд в обычном понимании этого слова. Его задача заключается в том, чтобы в пределах своей компетенции, опираясь на принципы конституционного производства, не вмешиваясь в текущую работу судов, а также иных государственных органов, направлять деятельность всех субъектов права на ее полное соответствие нормам Конституции.

Свою компетенцию Конституционный суд реализует по итогам рассмотрения в установленном порядке обращений Президента Республики Казахстан, председателей Сената, Мажилиса, не менее одной пятой части от общего числа депутатов Парламента, Премьер-министра, Генерального прокурора, уполномоченного по правам человека, граждан, а также представлений судов. Несомненно, что увеличение круга лиц, имеющих право обращения в Конституционный суд, до Генерального прокурора, уполномоченного по правам человека Республики Казахстан, а также граждан страны позволит с разных сторон рассматривать на предмет конституционности или неконституционности те или иные нормы «полевых» законов страны, обеспечивающих текущее правовое регулирование многочисленных правоотношений с участием физических и юридических лиц государства.

В этой связи, к примеру, возможная неконституционность норм законов, ущемляющих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, обнаруженная субъектами обращения в своей практической деятельности и адресованная в Конституционный суд, будет основанием для начала конституционного производства. В случае подтверждения неконституционности последует безоговорочное законодательное изменение или отмена законов, иных правовых актов, их отдельных положений как не соответствующих нормам Конституции Республики.

При этом до принятия нового правового акта будут применяться нормы Конституции и решение Конституционного суда с учетом особенностей правового регулирования затрагиваемых общественных отношений. В целом последствия принятия Консти­туционным судом итоговых решений (нормативные постановления, заключения, пос­лания) носят точечный характер.

Актуальным в контексте изложенного становится право любого гражданина страны внести обращение в Конституционный суд, если он считает, что его конституционная правосубъектность нарушается или ограничивается тем или иным законом страны либо его нормами. В стандартном понимании реализация этого права потребует от гражданина прежде всего использования свое­го конституционного права на судебную защиту в системе правосудия страны и только затем или одновременно на подачу обращения в Конституционный суд.

Однако это возможно с его стороны лишь при наличии веских оснований. Например, в силу такого официального разъяснения оспариваемого нормативного правового акта в судебной прак­тике, которое исключает иное понимание и применение и не может предотвратить нарушение прав гражданина. Кроме того, это правовые ситуации, связанные с императивностью (властностью) соответствующих положений закона, содержащих жесткие рамки судебного разрешения конкретной ситуации, непосредственно затрагивающей права и свободы гражданина.

Допуская такую возможность, нормы рассматриваемого конституционного закона требуют от гражданина высокой мотивировки своего обращения. В реальной жизни для этого понадобится привлечение к разработке такого акта юридических консультантов и адвокатов. В качестве дополнительного канала связи этого права граждан с Конституционным судом будут анализ, обобщение насущных юридических потребностей граждан и последующее внесение в их конституционных интересах соответствующих обращений Генеральным прокурором и уполномоченным по правам человека.

Безусловно, с таким правом гражданина должна будет корреспондироваться обязанность членов КС РК, относимых Консти­туционным законом к судьям высочайшей квалификации, на которых также распространяется действие конституционных принципов правосудия, ответственно, объективно, нравственно подходить к поступлению обращений граждан.

А теперь о том, почему срок полномочий судей Конститу­ционного суда ограничен именно 8 годами деятельности. Здесь попутно замечу, что иностранная практика деятельности конституционных судов знает и большие сроки, даже бессрочный характер деятельности судей подобных судов.

Это вполне логично, поскольку Конституция любого государства, являясь высшей формой выражения национального суверенитета и независимости государства, во-первых, закрепляет конституционный строй, права и свободы человека и гражданина, во-вторых, устанавливает форму правления и государственного устройства, в-третьих, учреж­дает высшие органы государства, а также взаимоотношения ветвей государственной власти с гражданами страны. Уже из перечисленного ясно, какое место занимает Конституция в жизни нашего общества и государства.

И вот тут очень важно, чтобы эти признаки суверенного государства были под неослабным конституционным контролем, не зависящим от смены президента, Парламента, Правительства. Следовательно, такая смена институтов государственной власти потребует ведения за данными процессами постоянного, последовательного, непрерывного конституционного контроля со стороны именно Конституционного суда Республики Казахстан.