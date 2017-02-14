​Под неусыпным оком

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Чингиз Ташенов, Кокшетау
sibdepo.ru

Стражи порядка для обеспечения профилактики правонарушений предложили активизировать установку камер видеонаблюдения в местах крупного скопления людей, а также в спальных районах города. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания по общественной безо­пасности областного цент­ра, в котором приняли участие представители акима­та Кокшетау, АО «Казахтелеком», местной полиции и городской прокуратуры.

Свое видение по решению этой проблемы высказали представители АО «Казахтелеком». С начала года оператор связи тестирует сервис видеонаблюдения подъездов во многих домах областного центра. Камеры позволяют наблюдать в режиме реального времени за происходящим во дворе и на лестничной клетке как со стационарного компьютера, так и практически со всех современных гаджетов. Ориентировочно с апреля по мере поступления заявок от кокшетауцев начнется монтаж оборудования в жилых объектах, абонентская плата за месяц прогнозируется в районе 400 тенге.

А местная полиция в свою очередь информировала о том, что на страже правопорядка в Кокшетау работают 129 аналоговых и цифровых камер, существенно облегчающих раскрываемость преступлений. Так, за прошлый год с их помощью было пресечено 15 669 административных правонарушений, всего в черте города раскрыто 120, а по программе «Безопасный двор» – 14 преступлений. А нынче на вахту заступят еще 5 камер, учитывая то, что город растет, безус­ловно, эта цифра очень незначительная.

Аким Кокшетау Ермек Маржикпаев поручил местной полицейской службе по согласованию с городской прокуратурой определить места установки систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных районах города, а отделу ЖКХ рассмотреть предложение АО «Казахтелеком», подчерк­нув актуальность этой предупредительной меры, позволяющей положительно влиять на раскрываемость преступлений и оптимизировать человеческие ресурсы полицейской службы.

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