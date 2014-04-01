Общество
Под общим шаныраком

Этот факт заместитель председателя, заведующий секретариатом областной Ассамблеи народа Казахстана Гайса Капаков считает важным и знаковым. Сейчас этнокультурные центры расположены в разных местах города. Их объединение, вне сомнения, будет способствовать лучшей координации действий, большей сплоченности и как результат повышению эффективности общей работы.

– Решение Главы государства о строительстве домов дружбы в тех регионах, где их еще пока нет, является свидетельством его постоянной заботы об укреплении дружбы людей разных национальностей, – рассказывает Гайса Хамидуллович. – В нашей стране все этнокультурные объединения равны вне зависимости от количества населения, которое они представляют.

На сегодня подобран типовой проект, проводится его корректировка с учетом привязки к местности. Красивейшее трехэтажное здание будет расположено в новом центре города рядом с домом торжественных событий «Салтанат Сарайы». Это позволит создать неповторимый архитектурный ансамбль дворцового стиля. Общая площадь Дома дружбы составляет 4,5 тыс. кв. метров. В распоряжении областной ассамблеи будут актовый, танцевальный и конференц-залы, учебные кабинеты, студия звукозаписи, кафе. Проект включает также зеленую и парковочную зоны. То есть предусмотрено абсолютно все для занятий, а главное – для постоянного общения людей разных национальностей.

– Возведение столь масштабного объекта рассчитано на два года, продолжает Г. Капаков. – Финансироваться оно будет областным бюджетом. Мы ощущаем постоянную заботу государства. Эту поддержку следует использовать рационально и продуманно. И ответом на нее, конечно же, должна быть еще более высокая активность общественных объединений. Для достижения целей, определенных в Стратегии «Казахстан-2050», требуется неформальный, а в чем-то инновационный подход. В то же время умение сохранять, продолжать и развивать наиболее ценные инициативы. 

Таким продолжением стал маршрут «Дорожной карты мира и согласия», который сейчас проходит по районам Приуралья. Эстафета, ставшая настоящим смотром социально-экономического развития, сплоченности и толерантности, уже преодолела половину пути. Церемония ее передачи всякий раз становится радостным и красочным праздником. Именно такой состоялся недавно в поселке Чапаево Акжаикского района, где как самых желанных гостей встречали делегацию Сырымского района. На центральной площади были возложены цветы к памятнику Жубану Молдагалиеву, родиной которого является акжаикская земля. Сама встреча состоялась в этнокультурном центре с говорящим названием «Радуга». В орбиту «дорожной карты» входят и сельские округи, то есть все население области. Центрами общей работы по воспитанию казахстанского патриотизма стали советы общественного согласия, которые также действуют практически во всех коллективах. Об этом на церемонии передачи книги – символа мегапроекта – говорили аким Сырымского района Абат Шыныбеков и Акжаикского района Нариман Турегалиев. Кульминацией праздника стал концерт, главная тема которого – дружба народов, населяющих уникальный край, где Европа встречается с Азией.

– У нас большие планы, – говорит Гайса Капаков. – Полным ходом ведется подготовка к Дню единства народа Казахстана. Именно тогда в Уральске финиширует «дорожная карта» и стартует традиционный фестиваль дружбы. Планируем провести выставку народного творчества, где будут представлены работы самого разного жанра, выполненные с национальным колоритом. Дни азербайджанской культуры, славянской письменности, региональный обучающий семинар для государственных служащих… Формы работы разные, но цель у нас одна – мы строим Дом дружбы.

Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

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