Под одним «Шаныраком»

Устройство и быт

В канун Дня пожилых людей мы отправились в Центр социальных услуг «Шанырак» управления социального благосостояния города Алматы. Это название центр получил буквально месяц назад. Городу же он известен как Дом ветеранов, который был открыт в 2001 году для круглосуточного проживания ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта. К большому сожалению, годы уходят, уходят из жизни и наши дорогие ветераны. Поэтому сегодня из участников Великой Отечественной в центре проживают лишь 2 замечательные женщины. Это Мария Андреевна Целуева, 1925 года рождения, и Валентина Петровна Смирнова, 1923 года рождения.

Мария Андреевна – одна из любимых постояльцев центра. Несмотря на свой преклонный возраст, она рада живому общению и встречам с гостями. Мария Целуева была летчицей, служила во внутренних войсках НКВД. Сегодня военные годы вспоминать не любит, да и здоровью вредят мысли о тех далеких 40-х. А вот побеседовать о жизни, повспоминать молодые послевоенные годы – всегда готова.

Специалист по социальной работе центра Гульнара Оразбекова отметила, что раньше Дом ветеранов принимал всех участников Великой Отечественной войны, участников трудового фронта по их желанию, несмотря на наличие родственников.

– Вот и Мария Андреевна в свое время сама захотела переехать в Дом ветеранов, решила, что здесь найдет больше необходимого для себя общения с ровесниками. Спустя время ее родственники уехали в Россию. У нее 3 дочери. Иногда сюда приезжают, общаются, – рассказывает Гульнара Паруховна.

– На сегодня в центре проживают 248 человек, из них 129 мужчин и 119 женщин. Помимо пожилых граждан, у каждого из которых в силу возраста имеются различные проблемы со здоровьем, центр является местом жительства и для инвалидов I, II группы самых разных возрас­тов, нуждающихся в оказании специальных услуг в условиях стационара, – рассказывает директор Центра социальных услуг «Шанырак» Раиса Сыпабекова.

Центр представляет собой 3-этажное здание, состоящее из четырех блоков. На трех этажах первого и второго блоков проживают постояльцы, которые в сос­тоянии сами себя обслуживать. Все комнаты жителей «Шанырака» оснащены необходимой мебелью. Из бытовой техники в комнатах имеются холодильник и телевизор.

– На каждом этаже есть бытовая комната, где можно для себя что-то приготовить, постирать личные вещи, – говорит Раиса Мусабековна.

В третьем блоке центра располагается паллиативное отделение для тяжелобольных людей с особыми потребностями и пожилых, которые нуждаются в особом уходе.

Третий блок также имеет комнаты временного проживания людей, для которых жизнь в «Шаныраке» только начинается. Здесь они в течение нескольких дней находятся под особым ­наблюдением медицинского персонала. С ними также взаимодействуют социальные работники и психологи.

Специалист по социальной работе центра Гульнара Оразбекова работает как раз в паллиативном, третьем, блоке центра.

– В моем блоке проживают 60 человек. Большинство из них – лежачие больные, им нужны постоянный уход, помощь, – рассказывает она. – Случается, что наш центр становится последним местом жительства пожилых людей. Отсюда мы провожаем их в последний путь. В случае если родственники отказываются хоронить сами, мы берем эти обязательства на себя.

Большую часть времени постояльцы поправляют свое здоровье: в центре функционируют медицинские и процедурные кабинеты, зал лечебной физкультуры, кабинеты массажа.

– В случае необходимости мы сопровождаем жителей центра в медицинские учреждения, – рассказывает Гульнара Оразбекова. – Определяем наших постояльцев в стационары, больницы.

По словам Раисы Сыпабековой, все жители центра прикреплены в основном к 10-й городской поликлинике, где получают гарантированный объем бесплатных медицинских услуг. Центром заключен договор на стоматологические услуги и услуги узких специалистов.

О здоровье скажет настроение

По словам старшей медсестры центра Марии Тезекбаевой, пожилые жители «Шанырака» страдают различными заболеваниями, в числе которых болезнь Альцгеймера, сердечные заболевания, частые простудные заболевания, бронхиты, бронхиальная астма, артрозы, артриты. И это далеко не полный список их недугов.

– В пожилом возрасте все кости становятся хрупкими, поэтому довольно часто наши бабушки и дедушки травмируются, нередки у них проблемы тазобедренного сустава из-за падений, – говорит Мария Тургынгалиевна.

К физическим недугам порой присоединяются и психологические.

– Каждый по-разному воспринимает жизненные трудности. Некоторые пожилые склонны впадать в депрессивные состоя­ния, другие же на те или иные ситуации смотрят с позитивной стороны, стараются не унывать, – отмечает психолог Салтанат Органова. – Ежедневный обход специалистов позволяет нам видеть изменения как физического, так и психологического состояния наших бабушек и дедушек. За годы работы мы уже смогли изучить характер и поведение каждого из них, поэтому стараемся вовремя найти нужные слова поддержки, если они им становятся необходимы.

К слову, сама Салтанат Органова трудится в центре с нояб­ря 2017 года. В родном Таразе она работала по специальности в онкологическом диспансере. Переехав в 2015 году в Алматы, устроилась работать в хоспис.

– Я живу рядом с центром «Шанырак», поэтому перешла на работу сюда. Безусловно, с пожилыми людьми нелегко, но они все без исключения становятся нам родными, – говорит Салтанат Туркменбаевна.

Понимают, но расстраиваются

16 марта 2020 года жизнь пос­тояльцев центра, впрочем, как и жизнь всех казахстанцев, изменилась. Эпидемиологическая ситуация в стране ознакомила всех с карантином.

– С 6 апреля по 11 мая центр находился в полной изоляции. Вход родственников и посторонних лиц на территорию «Шанырака» был запрещен. Вместе с жителями круглосуточно находились 110 сотрудников, оказывая все виды помощи. В результате ни один не умер от коронавирус­ной инфекции, – сказала Раиса Мусабековна. – Периодически наши получатели услуг и сот­рудники центра проходят ПЦР-тестирование. По сей день у нас работает кабинет «фильтр», где мы измеряем температуру каждого сотрудника не менее 3 раз в день. Мы строго соблюдаем требования по ношению масок, используем антисептики.

Невозможность выезда на культурно-массовые мероприятия огорчила многих. Одинокие люди пожилого возраста крайне нуж­даются в человеческом тепле и просто добром слове и внимании.

Для пожилых жителей цент­ра поздравления, благотворительные мероприятия, организованные различными учебными заведениями и неправительственными организациями, не являлись редкостью до некоторого момента.

– Многие наши бабушки и дедушки очень любят поездки в теат­ры, музеи, являются ценителями высокого искусства. Сейчас из-за пандемии такие выходы в свет стали опасными, ведь старики относятся к группе риска, – отмечает специалист по социальной работе Гульнара Оразбекова. – Но они, конечно, все понимают, хотя и расстраиваются. Чтобы они мог­ли поддерживать связь со своими близкими и родственниками, по их желанию мы организовываем для них видеозвонки.

Повороты судеб

В основном постояльцы живут в одноместных комнатах, но есть и двухместные номера, где проживают семейные пары. По счастливому стечению обстоятельств, 6 пожилых постояльцев центра обрели не только новый дом и добрых приятелей, но и полноценную семью, соединив свои сердца.

В этом учреждении отсутствует атмосфера одиночества и холодных стен. Напротив, жителей окружают заботливые и приятные социальные работники, которые создают уют в их общем доме, за окнами шумит ухоженный садик, а из столовой доносится вкусный запах печеных булочек. Но вот что творится в душе у этих беспомощных людей, остается загадкой. Хотя глаза их говорят о многом. За плечами каждого из них большой жизненный опыт, несчетное количество рабочих часов на профессиональном поприще и, как правило, не самая простая личная жизнь.

По словам сотрудников, коллектив центра старается создать условия для удобной и спокойной жизни его жителей. Многим, как ни печально это отмечать, здесь действительно лучше, чем дома, в одиночестве или же при живых детях и внуках, которые не смог­ли создать гармоничные и привычные для нормальных семей отношения с родителями.

Бэлла Ивановна Шевченко поступила в центр в октябре 2018 года.

– На условия здесь не жалуюсь: и чистота, и порядок, всюду ковры, – говорит Бэлла Ивановна. – Кормят нас 4 раза в день. Только позавтракал, уже и обед подос­пел, а там и полдник не за горами. Но одно огорчает – карантин. Раньше мы жили и радовались. Были танцы и концерты. А сейчас – ни к нам никто не может прийти, ни мы не выходим.

Бэлла Ивановна родом с Дальнего Востока. Приехала в Казахстан в возрасте 22 лет. С тех пор живет здесь уже 60 лет и считает Алматы родным домом. В молодости Бэлла Ивановна работала в гастрономах старшим товароведом, заместителем директора. И сегодня не теряет желание жить активно, участвовать во всех мероприятиях центра.

И все же, несмотря на карантин, пожилым постояльцам скучать некогда. В стенах «Шанырака» можно посетить библиотеку, музей, парикмахерскую, поиграть в шахматы, заняться хорео­графией. Бабушки и дедушки находят занятия на любой вкус в кабинетах трудотерапии, где можно заняться вязанием, бисероплетением.