Под одну щебенку

Выяснилось, что посыпка щебенкой улиц областного центра проводилась без составления проектной документации да еще и на основании завышенных смет. «На протяжении нескольких лет выделялись большие средства на проведение среднего ремонта дорог путем щебеневания, – пояснил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции Северо-Казахстанской области Сергей Перов. – Дороги просто посыпали гравием. Проведение этих работ не требовало технического надзора и, следовательно, оставалось бесконтрольным. Через год-два дорога приходила в негодность, поскольку щебень уходил в грунт. Расследуются несколько уголовных дел, связанных с хищениями в данной сфере.

По этим причинам было принято решение признать данный вид работ коррупционным и заменить щебенку на асфальт. На ремонт дорог выделено 4 млрд тенге, что позволит в итоге заасфальтировать 17 улиц областного центра.