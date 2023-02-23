Под одну щебенку

В Караганде похитили более двух миллиардов тенге, выделенных на капремонт дороги
Карагандинские спасатели в Турции вызволили из-под завалов трех человек
Ученые многих стран уже давно сошлись во мнении: парное кобылье молоко (саумал) и кумыс обладают уникальными свойствами для исцеления организма
Работа на крестьянском подворье не из легких. Но Зайра Бейсекеева уже много лет в одиночку ведет свое большое хозяйство
Проверка жалоб горожан сотрудниками управления сельского хозяйства горакимата Шымкента подтвердила, что магазины у дома завышают цены на продукты первой необходимости
Область Улытау находится в лидерах по росту цен на социально значимые продукты. Есть ли перспективы создания здесь продовольственной «подушки безопасности»?
Проект закона «О масс-медиа» вызывает большой интерес не только со стороны СМИ, но и всего гражданского общества Казахстана. И, судя по всему, дискуссия вокруг него становится все более конструктивной
Юные археологи Уилского района заслужили благодарность руководства историко-краеведческого музея Актюбинской области
Природная катастрофа в Турции и Сирии по понятным причинам вывела тему сейсмоактивности в топовые
Около трети объектов образования Костанайской области не отвечают современным требованиям безопасности. Особенно остро вопрос стоит на селе и в детских садах
Аграрный сектор: от химизации к биологизации
Строго в правовом поле
Пережили засуху и равнодушие властей
Ремесла для всех
Ресурсы – на потребности внутреннего рынка
Центр притяжения
Спасибо тебе, Казахстан!
WBO назначила Алимханулы соперника на защиту титула
Биография светлой души
Миссия наблюдателей формируется
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Источник достоверности и правдивости
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
После случившегося в петропавловской школе вновь обострилась проблема обеспечения безопасности детей. И речь не только об агрессивных одноклассниках, но и о системе охраны в учебных заведениях, умении педколлектива оперативно реагировать на ЧС
В поисках смысла
Спецохрана, тревожные кнопки и турникеты: как дополнительно обезопасят школы в РК
Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР – Смаилов
Более 3 млрд тенге взыскали с обанкротившейся компании в пользу ЕНПФ
Только большегрузы будут пропускать на казахстанско-узбекской границе
Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Очередной сбой на ТЭЦ произошел в Экибастузе
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 38 тысяч
Токаев подписал закон о совместном контроле порядка зачисления таможенных пошлин в ЕАЭС
Как будут усиливать ответственность монополистов в Казахстане
Из-за плохой погоды в Казахстане ожидается закрытие трасс
В Турции мужчина выжил после 12 суток под завалами
ЦИК подвел итоги регистрации партийных списков на выборах в Мажилис
Средний размер пенсии в Казахстане на февраль озвучили в Минтруда
Выборы в Мажилис: что запрещено кандидатам
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей