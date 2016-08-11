В свой праздник местные представители семейства кошачьих получили по дополнительной порции мяса. В день же дикие кошки употребляют 12–15 кг мяса. Всего здесь проживают 22 хищные кошки. В их числе: 5 амурских тигров, 5 африканских львов, три ягуара, три леопарда, две пумы, два степных кота, а еще рысь и гепард.

– Самые новенькие из этих жильцов – степные кошки: самец и самка, – уточнил пресс-секретарь зоопарка Тохтар Алиев. – В 2012 году в месячном возрасте их подарило нам частное лицо. Вес этих кисок, которые являются подвидом дикой лесной кошки, всего 4–6 кг.Многие посетители не могут отличить их от домашних мурлык и часто спрашивают: «А почему вы обычных кошек в вольер посадили?» Степных котов мы кормим живыми мышами, хомячками, морскими свинками, говядиной и комбикормом.

Радостным событием ознаменовался здесь Международный день тигра, который отмечается в конце июля: два амурских тиг­ра – шестилетний Урман и девятилетняя Гаухар – переехали в обновленный вольер. Жилье им обустроили Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения и охранная компания «Беркут». В этом году они взяли шефство над полосатыми хищниками и таким добрым делом отметили 26-ю годовщину краповых беретов.

– Тигр – олицетворение силы и ловкости, – отметил Владимир Канушин, подполковник запаса, ветеран войны в Афганистане, президент ассоциации. – Узнав, что можно взять под опеку питомцев зоопарка, мы решили заботиться о тиграх – близких нам по духу животных.

А еще эти животные – одни из самых редких и красивых кошек мировой фауны – занесены в международную Красную книгу как исчезающий вид животных. За последнее столетие их численность сократилась в 25 раз. Амурских тигров в дикой природе сохранилось не более 5 тыс. особей, и их число продолжает сокращаться. Из 8 существовавших подвидов этого хищника навсегда исчезли уже 3: балийский, яванский и каспийский.

Ветеран спецназа и сотрудники «Беркута» трудились пять месяцев. Они очистили вольер, заменили в нем грунт, обновили бассейн и установили спортивную площадку с препятствиями.

– Она нужна, чтобы тиг­ры поддерживали форму и чтобы им веселее жилось, – уточнили краповые береты.

В день новоселья шефы привезли своим подопечным подарки – мяч и игрушки в бассейн. Урману они очень понравились: с мячом он играл как заправский баскетболист, а в бассейне охотился на резиновых уток. Теперь опекуны в военных беретах планируют обустроить вольер для семимесячного львенка Хамзата, который живет в зоопарке с января текущего года.

Как уточняет администрация зоосада, горожане, местные компании и все неравнодушные к живой природе казахстанцы могут внести свой вклад в улучшение содержания животных и обновление зоопарка. Здесь реализуется программа «Мой лас­ковый и нежный зверь», согласно которой можно взять под опеку понравившееся животное. И такие отзывчивые люди есть. Например, опекуном шимпанзе Томирис уже второй год подряд выс­тупает организатор Оперного бала Марат Омаров. Есть опекун у зебры Амре, у пятиметрового сетчатого питона по кличке Девочка. Стать попечителем слонихи Аружан изъявила желание «Мисс Азиада-2011» Кумис Базарбаева.