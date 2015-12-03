​Под опекой НПП

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Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Судя по результатам, общественный орган, который заседает раз в месяц, потрудился неплохо. Совет, защищая права предпринимателей, только за 9 месяцев 2015 года рассмотрел 21 вопрос системного и частного характера. Девять из них имеют положительные решения, 11 – продолжают оставаться в работе.

Есть и отрицательный ответ. Он поступил от органов прокуратуры. Речь шла об уплате лицензионного сбора за хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, из-за которого предпринимателей массово привлекают к административной ответственности. Прокуратура нарушений со стороны налоговиков не обнаружила.

Зато с мертвой точки сдвинулись дела ИП «Шанчи» и ТОО «Центр Китай Техника», обратившихся в Палату предпринимателей области два месяца назад. Тогда они получили уведомления о таможенных доначислениях и возбуждении против них уголовных дел спустя три года после совершения сделок по поставке спецтехники из Китая. Прокуратура Карагандинской области подтвердила доказательства Палаты в том, что в отношении прав бизнесменов пренебрегли законом. В связи с этим возбуждено дисциплинарное производство по факту нарушения уголовно-процессуального законодательства следователями и руководством службы экономических расследований ДГД Карагандинской области.

Редкая радость в работе – добиться положительного решения земельного вопроса, признаются юристы Палаты. Они приняли участие в судебном процессе, по результатам которого дело завершилось в пользу предпринимателя ТОО «Юриус». В итоге постановление акимата об отказе в выдаче земельных участков признано незаконным и отменено. Областной прокуратурой внесено представление в адрес акима города Караганды для устранения выявлен­ных нарушений.

Проблема карагандинских предпринимателей, получивших грозные письма с обвинениями в лжепредпринимательстве, решается теперь в Генеральной прокуратуре РК. В полученных извещениях указывалось, что в отношении контрагентов – приводилось конкретное предприятие – проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 215 УК РК (лжепредпринимательство), и предлагалось внести изменения в ранее представленную налоговую отчетность в части исключения взаиморасчетов с фирмой, в отношении которой проводится расследование. Проблема оказавшихся в стрессовой ситуации бизнесменов была рассмотрена на октябрьском заседании совета по защите прав предпринимателей.

В практике работы совета есть случаи, когда государственные органы не спешат в решении, например, таких вопросов, как ставки по земельному налогу в городе Шахтинске. Эта тема неоднократно обсуждалась совместно с органами прокуратуры, но пока результата нет.

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