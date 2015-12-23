​Под особые гарантии

Такая инвестиционная стратегия временная, она будет действовать до принятия решений Советом по управлению Национальным фондом РК, которому в соответствии с законодательством республики с 1 января 2016 года передается функция определения направлений инвестирования пен­сионных активов ЕНПФ. В соответствии с поручениями Главы государства, данными в Послании народу, НБ РК совместно с Правительством готовят предложения по выработке новых подходов к управлению и инвестированию пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда.