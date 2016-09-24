​Под партийным контролем

Особое внимание инспекторов департамента партийного контроля вызвала реализация программы «Нұрлы жол», в рамках которой по всей стране, в том числе и в Жетысу, развернулось масштабное жилищное строи­тельство. К примеру, в Талдыкоргане в последние несколько лет активно застраивается юго-западный жилой массив. Однако на некоторых объектах, как выяснили проверяющие, работы приостановлены. Хотя уже в нынешнем году, по расчетам АО «Казахстанская ипотечная компания», 290 талдыкорганских семей должны были отметить новоселье. Но пока на месте новых многоэтажек лишь котлован и груда строительных материалов.

Как пояснили представители местных властей, виновны в данной ситуации нерадивые подрядчики, которые выиграли тендер и не довели работу до конца. Впрочем, с ними уже разобрались: по решению суда бюджетные средства вернули в казну, и заказчик обещает к осени следующего года раздать ключи от квартир новоселам.

Еще один проблемный объект, попавший в поле зрения контролеров, – учас­ток автодороги от поселка Балпык-би до Талдыкоргана. Как и в предыдущем случае, здесь затягиваются строительные работы по вине подрядной организации. Так, договор о реконструкции небольшого отрезка протяженностью 24 км между заказчиком и ТОО «Корпорация «Прогресс» был заключен еще в 2013 году. Завершить объект должны были в прошлом году, но не успели. Теперь ответственные лица обещают проложить дорожное полотно в ближайшие месяцы, за выполнением проекта будут следить представители партии «Нур Отан».

Тем временем члены рес­публиканского общественного совета по противодействию коррупции ознакомились с работой контрольно-пропускных пунктов «Калжат» и «Алтынколь» в приграничном Панфиловском районе. В ходе встреч с перевозчиками грузов и таможенными инспекторами сообщалось, что оформление документов упрощено, увеличен грузопоток. Между тем в выходные и праздничные дни на постах не проводится таможенный досмотр, наблюдается скоп­ление автомашин. И это большая проблема для предпринимателей, которые везут скоропортящиеся товары, а также оборудование, требующее быстрого монтажа.

Как отметил депутат Мажилиса Парламента Омархан Оксикбаев, к сожалению, ситуация с задержкой грузов на границе не регулируется ни законодательством, ни нормативно-правовыми актами. Необходимо внести соответствующие предложения и обсудить их на расширенном заседании респуб­ликанского общественного совета в Астане. По словам руководителя департамента государственных доходов по Алматинской области Кулмуханбета Исакова, если вопрос решат на законодательном уровне, то госслужащие готовы и в праздники выходить на работу.

К слову, проблемы налогового и таможенного администрирования поднимались также на совещании в Талдыкоргане с участием членов экспертной комиссии партии «Нур Отан» и предпринимателей. Как отметил инспектор департамента партийного контроля Руслан Жуманов, обращения бизнесменов по поводу усовершенствования налоговой сферы взяты на заметку. Главное – выявить и устранить недостатки, приводящие к коррупции. Другая не менее приоритетная задача партийцев – надзор за эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию государственных программ.