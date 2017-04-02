В ходе встречи Карим Масимов доложил Главе государства о проведении Комитетом национальной безопасности совместно с иными право­охранительными органами соответствующих мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в рамках подготовки к Международной выстав­ке «ЭКСПО-2017».

Президент напомнил о предстоящих в Астане наряду с ЭКСПО-2017 других крупных событиях мирового масштаба.

– В этом году у нас пройдет ряд международных мероприя­тий, предполагается приезд глав государств, правительств, парламентариев, а также большого количества иностранных и казахстанских туристов. В связи с этим нам необходимо продумать вопросы обеспечения нормального проведения этих мероприятий, в первую очередь уделив внимание вопросам безопасности, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Глава государства отметил происходящие акты терроризма в других странах и указал на необходимость организации соответствующей работы, включая совместное взаимодействие с зарубежными коллегами в целях недопущения подобных проявлений.

В свою очередь Карим Масимов проинформировал Президента, что безопасное проведение мероприятий данного масштаба, а также борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом находятся под постоянным контролем Комитета национальной безопасности и других правоохранительных органов, сообщила пресс-служба Главы государства.