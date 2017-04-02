​Под постоянным контролем

В ходе встречи Карим Масимов доложил Главе государства о проведении Комитетом национальной безопасности совместно с иными право­охранительными органами соответствующих мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в рамках подготовки к Международной выстав­ке «ЭКСПО-2017».

Президент напомнил о предстоящих в Астане наряду с ЭКСПО-2017 других крупных событиях мирового масштаба.

– В этом году у нас пройдет ряд международных мероприя­тий, предполагается приезд глав государств, правительств, парламентариев, а также большого количества иностранных и казахстанских туристов. В связи с этим нам необходимо продумать вопросы обеспечения нормального проведения этих мероприятий, в первую очередь уделив внимание вопросам безопасности, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Глава государства отметил происходящие акты терроризма в других странах и указал на необходимость организации соответствующей работы, включая совместное взаимодействие с зарубежными коллегами в целях недопущения подобных проявлений.

В свою очередь Карим Масимов проинформировал Президента, что безопасное проведение мероприятий данного масштаба, а также борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом находятся под постоянным контролем Комитета национальной безопасности и других правоохранительных органов, сообщила пресс-служба Главы государства. 

Популярное

Все
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
В Атырау начал работу особенный магазин
Дети снова играют в асыки!
Возрождение степных ремесел
Героя Паралимпиады встретили в Астане
Гвардеец знает наизусть около ста кюев
Получили шанс на полноценную жизнь
Встретят праздник в новых квартирах
Пять медалей дзюдоистов
Военная семья – надежный тыл
Двойной успех в Закопане
Театр голосов
Стать достойным защитником Отечества
Чтобы дети видели мир!
Вклад в демократическое развитие
Шахматный Наурыз
Soltüstık Qazaqstan – кузница национальной журналистики
Автопром: от регламентной модели сервиса к прогнозной
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Бег от истории или от себя?
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
«Пустую книгу» выпустили тысячи писателей в знак протеста против ИИ
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

