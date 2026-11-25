На днях на берегу реки Шелек близ села Алгабас Кегенского района Алматинской области была замечена туркестанская рысь, занесенная в Красную книгу Казахстана. Место ее обнаружения расположено рядом с границей Государственного национального природного парка «Көлсай көлдері».

фото нацпарка «Көлсай көлдері»

По информации патрулировавших данную местность сотрудников нацпарка, в это время хищник питался тушей убитого им шакала. Отловив животное, лесники вместе с представителями Института зоологии надели на него GPS-ошейник.

«В изучении дикой природы Казахстана произошло важное событие, – отметили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов. – Впервые в нашей стране ученые будут следить с помощью спутниковых технологий за туркестанской рысью. GPS-трекер позволит получать ценные научные данные о маршрутах передвижения хищника, ареале его обитания и особенностях поведения».

После необходимых ветеринарных и исследовательских процедур животное перевезли на территорию природного парка «Көлсай көлдері» и выпустили в привычные условия обитания. Пожелав рыси удачи в дикой природе, ученые дали ей имя Қараша (с казахского – ноябрь).

В эти же дни в отрогах Джунгарского Алатау, что в области Жетысу, в объектив установленной фотоловушки попала другая туркестанская­ рысь. Видеосъемка запечатлела два момента из жизни скрытного хищника, которого довольно редко можно встретить в естественной среде.

Как рассказали сотрудники национального парка «Жоңғар Алатау», днем рысь прошла по своему маршруту на горной тропе, а ночью приблизилась к фотоловушке, обнюхала ее и внимательно осмотрела окружающую местность. По словам специалистов, фото- и видеоматериалы будут использованы для проведения научного мониторинга. Подобное наблюдение позволяет лучше изучить состоя­ние природных комплексов и разнообразие животного мира. Фотоловушки становятся своеобразными «глазами» исследователей, помогая получать информацию о животных без постоянного присутствия человека.