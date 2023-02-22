Под присмотром

Как сообщили в управлении цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области, с помощью опции «Родительский контроль» в приложении «Digital East» мамы и папы смогут получать SMS-оповещения о времени, когда ребенок пришел на уроки и когда вышел из школы. Такой IT-контроль будет поэтапно внедрен во всех 55 общеобразовательных учебных заведениях города. Опция не является ноу-хау, она давно апробирована во многих странах.

Кроме того, мобильное приложение планируют дополнить опцией «Активный гражданин», позволяющей участвовать в формировании бюджетных проектов Усть-Каменогорска или влиять на решения, затрагивающие интересы большинства горожан.